Reza Pahlavi incontra Istituto Friedman, Italia-Iran e parlamentari italiani

“L’Associazione Italia-Iran e l’Istituto Milton Friedman esprimono grande soddisfazione per l’incontro di sabato scorso con il Principe ereditario dell’Iran, Reza Pahlavi, figura di riferimento del movimento democratico e liberale che promuove una prospettiva di pace, libertà e democrazia per il popolo iraniano.

All’incontro hanno partecipato, insieme al Presidente dell’Associazione Italia-Iran Mariofilippo Brambilla di Carpiano e al direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi, l’On. Roberto Bagnasco (FI), l’On. Alessia Ambrosi (FdI) e l’On. Silvia Sardone (Lega), che hanno condiviso l’invito rivolto al Principe Pahlavi a tornare presto in Italia. Un invito accolto con apprezzamento e gratitudine per il costante impegno dell’Italia a sostegno della causa di un Iran libero e democratico.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali temi di rilevanza: i crimini del regime di Teheran contro la popolazione, il dramma delle numerose vittime innocenti, il radicalismo islamista in Europa, le prospettive di una transizione democratica e secolare per l’Iran e le strategie per il rilancio economico e istituzionale del Paese. In tale contesto, l’Istituto Milton Friedman ha confermato il proprio impegno a contribuire al Iran Prosperity Project anche sul piano economico, promuovendo i principi del libero mercato e della libertà individuale come strumenti fondamentali per la ricostruzione e lo sviluppo del paese. Mentre l’Associazione Italia-Iran ha confermato di voler proseguire la mobilitazione permanente e di preparare la prossima visita del Principe in Italia.

Durante la missione è avvenuto anche un breve confronto con il Senatore statunitense Lindsey Graham, da tempo impegnato a sostegno della libertà del popolo iraniano, al quale è stato ribadito l’auspicio che gli Stati Uniti sostengano concretamente il percorso di liberazione dell’Iran.

La giornata di mobilitazione pubblica a Monaco di Baviera ha visto una straordinaria partecipazione popolare: centinaia di migliaia di cittadini iraniani e sostenitori della causa hanno manifestato pacificamente, nonostante condizioni climatiche avverse, per rappresentare la voce di milioni di persone che vivono ancora sotto la repressione del regime. Anche dall’Italia centinaia di partecipanti si sono uniti alla richiesta di libertà e democrazia per il popolo iraniano.

L’Associazione Italia-Iran e l’Istituto Milton Friedman desiderano esprimere profonda riconoscenza per il coraggio, la determinazione e il senso di dignità dimostrati dalla comunità iraniana in patria e della diaspora, il cui esempio rappresenta un importante richiamo ai valori universali della libertà, dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei popoli.

Con rinnovato impegno, le due organizzazioni ribadiscono la necessità di un impegno sempre maggiore di tutte le istituzioni per la liberazione dell’Iran.” Così in una nota congiunta l’Associazione Italia-Iran e l’Istituto Milton Friedman Institute.