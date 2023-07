Riforma fiscale, ecco tutte le novità

Il senatore Dario Damiani, membro della quinta commissione permanente bilancio eletto con Forza Italia, è stato intervistato riguardo alle tasse sul reddito. L'intervista ha affrontato temi legati al lavoro, all'economia e alle nuove normative introdotte dal governo.

Damiani ha sottolineato l'impegno del governo nel ridurre le tasse, affermando che ciò è una priorità sia per Forza Italia che per l'attuale amministrazione. Ha ricordato che la riduzione delle tasse è stata una costante battaglia di Silvio Berlusconi, il presidente di Forza Italia. Il governo ha presentato un disegno di legge per la riforma fiscale che prevede la riduzione delle aliquote IRPEF, al fine di fornire un sostegno alle imprese e alle famiglie.

Uno degli obiettivi principali è ridurre le aliquote per il ceto medio, che negli anni ha perso potere d'acquisto e si è impoverito. Damiani ha sottolineato che lo scopo è quello di riportare il ceto medio nella giusta collocazione economica. Inoltre, sono state introdotte misure per sostenere le partite IVA, come la flat tax incrementale, che prevede aliquote ridotte per questa categoria.

Il taglio del cuneo fiscale è stato un importante risultato del governo di centrodestra, permettendo ai lavoratori di portare a casa oltre 100 euro netti in più al mese per stipendi fino a 35.000 euro. Damiani ha evidenziato che l'impegno del governo è rendere strutturale questa misura, proprio a fronte di alcune critiche che sostengono che sia temporanea.

Nell'intervista, Damiani ha anche affrontato il tema del regime forfettario, spiegando che esiste già una forma di flat tax per i professionisti che guadagnano fino a 65.000 euro. Ha sottolineato che il governo cerca di aiutare e sostenere i professionisti, consentendo loro di guadagnare di più e pagare tasse giuste, in modo da combattere l'evasione fiscale.

Damiani ha ribadito che lo Stato non deve essere nemico dei contribuenti, ma un alleato che incassa tasse giuste e offre sostegno reale. Ha concluso sottolineando che l'economia italiana sta mostrando segnali positivi grazie alle azioni intraprese dal governo, e che l'obiettivo è rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale per garantire una crescita duratura per i professionisti e le imprese.

L'intervista si è conclusa con una discussione più specifica sul regime forfettario e sulle possibilità di deduzioni fiscali per i professionisti e con un confronto anche sul nuovo Decreto sul lavoro e sull’importanza strategica del MEF.