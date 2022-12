Fondazione Open, Nordio in campo: "Rigorosi accertamenti"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a un'interrogazione di Italia viva relativa all'inchiesta sulla fondazione Open, ha assicurato che il ministero da lui capitanato si impegnerà per approfondire le vicende indicate. " I fatti denunciati nell'interrogazione saranno oggetto di immediato e rigoroso accertamento conoscitivo attraverso l'ispettorato generale. Successivamente il ministero procederà a una approfondita valutazione di tutti gli elementi acquisiti al fine di assumere le le necessarie iniziative ", ha dichiarato Nordio.

I tempi per la partenza dell'indagine saranno rapidi, come ha sottolineato il ministro, spiegando che " l'indagine conoscitiva avrà assoluta priorità nell'attività ispettiva e le determinazioni che ne deriveranno saranno adottate con la necessaria rapidità ". Nella sua interrogazione, Matteo Renzi ha evidenziato e chiesto l'accertamento sul modul operandi della perocura di Firenze che, secondo lui, avrebbe trasmesso integralmente al Copasir gli atti di indagine relativi all'inchiesta sulla fondazione Open. " Sono molto soddisfatto della risposta del ministro. Non dubitavamo dell'assoluta rilevanza che il ministro ha dato al caso perché riguarda tutti i cittadini. Sono contento, si tratta di un ministro di un governo che non appoggiamo, a cui non votiamo la fiducia, ma che ha una riconosciuta autorevolezza ", ha dichiarato Renzi a seguito dell'intervento di Carlo Nordio.