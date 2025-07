Per ripartire bisogna investire

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza: l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, è arrivato alla sua nona edizione.

In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 19 la Tavola Rotonda dal titolo "Investire", a cui partecipano: Maria Pace Odescalchi - Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, Dario Scannapieco - Amministratore Delegato e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti SpA, Emiliana Limosani - Chief Commercial Officer ITA Airways, CEO Volare Loyalty SPA, Riccardo Toto - Direttore Generale Renexia Spa, Matteo Sarzana - Country Manager Airbnb Italia e Sud Europa, Guglielmo Maisto - Docente di diritto tributario.

Dario Scannapieco ha presentato la forza di Cassa Depositi e Prestiti, un'istituzione finanziaria storica del nostro Paese, " un'istituzione pre-unitaria e fa una cosa semplice: raccoglie denaro dagli italiani e sul mercato internazionale. Sono 100 anni dal primo buono postale emesso e 150 dal primo libretto. Emette Bond in dollari e in euro. Ha un attivo da 400miliardi e fa 5 cose: fa finanziamenti, fa investimenti, consulenze alla PA, mandat management, istituzione italiana della cooperazione internazionale ". Maria Pace Odescalchi, presidente Associazione Dimore Storiche italiane, ha sottolineato che " le dimore storiche sono l’identità del nostro Paese e noi siamo custodi di questi luoghi. Il 20% si trova nelle zone interne. Un bene protetto mantiene la sua identità e come tale ha degli obblighi e come tale è difficile mantenerli: queste dimore non sono statiche. Il privato ha il dovere di mantenere ed è grazie a questo che tutti vengono a vedere e questo ha portato un indotto che rappresenta il 2% dell’occupazione ". Se riusciamo ad avere una presenza, ha aggiunto, " è anche grazie agli affitti brevi, che hanno permesso di aprire le dimore storiche ".

Sul tema è intervenuto Matteo Sarzana, Country Manager Airbnb Italia e Sud Europa, ha spiegato che " a livello Italia, la percentuale di case che sono oggi sulle piattaforme rappresenta l'1.1%. Quelle totalmente dedicate a Airbnb rappresentano lo 0,2%. Se guardo a quante case oggi sono completamente vuote, sono 10 volte tante. I numeri variano in funzione delle città e delle singole zone. A Milano le zone con maggiore concentrazione di affitti brevi sono quelle attorno agli ospedali. Se non ci fosse questo tipo di offerta non ci sarebbe la possibilità di stare vicino a chi soffre. Ci possono essere casi specifici dove nel centro storico la percentuale sale: se guardo al turismo in Italia, 80 notti su 100 avvengono negli hotel. Per ogni euro speso su Airbnb i turisti ne spendono 3 e si crea un indotto di 20miliardi di euro. È tutto tutelato e tracciato. L’Italia ha l’unicum di essere utilizzata da turisti stranieri: 4 su 5. Più della metà non va nelle grandi città va a scoprire il vero patrimonio, i borghi, generando una ricchezza molto più diffusa di quello che possiamo pensare ".

A proposito di turismo, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways, ha affrontato il tema Lufthansa: " I tedeschi sono al 41%, c’è un’eccellente collaborazione e abbiamo iniziato le prime sinergie. Abbiamo i primi code-sharing, collaborazioni sule long. Anche le sinergie operative sono già attive. Non stiamo svuotando l’hub ma dando più opportunità ai nostri clienti. Una compagnia aerea non può stare stand-alone: ora abbiamo 71 destinazioni, ne avevamo 40. L‘anno scorso abbiamo trasportato 18milioni di passeggeri, il 45% erano internazionali ". Essere dentro un gruppo come Lufthansa, aggiunge, " ci dà la possibilità di aprirci al mondo ". È un business di scala, ha spiegato Scannapieco, " bisogna essere grandi offrire servizi e rotte. Il consolidamento sta nei fatti. Il vero tema è che bisogna pensare europeo ".