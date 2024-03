"Niente tempi bui per l'Abruzzo", "Ripetiamo la Sardegna". Ultimi comizi per Marsilio e D'Amico

Serata di comizi e slogan finali per Luciano D'Amico e Marco Marsilio in vista delle elezioni regionali in Abruzzo di domenica 10 marzo. Uno dopo l'altro, a L'Aquila, si sono avvicendati prima il candidato di centrosinistra e poi quello di centrodestra. Nessun leader di partito presente in entrambe le rispettive chiusure di campagna elettorale, anche se con una differenza enorme: perché Meloni, Salvini, Tajani, Lupi e Cesa erano già approdati approdati tutti insieme in piazza a Pescara a sostenere insieme lo scorso martedì il governatore uscente, mentre nel "campo larghissimo" non c'è stata la possibilità di uno straccio di photo opportunity sul palco. Niente Schlein, Conte e Fratoianni contemporaneamente a fianco dell'ex rettore dell'Università di Teramo; tanto meno accanto a Calenda e Renzi.

D'Amico: "Annulleremo le leggi mancia"

Scelte diverse, quindi, quelle adottate dai due schieramenti nel capoluogo abruzzese. In sostegno di D'Amico è arrivata nel capoluogo la nuova presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che per un pugno di voti si è imposta su Paolo Truzzu poco meno di due settimane fa. Nello spazio antistante l'Auditorium del Parco la neogovernatrice si rivolge alle persone radunatesi sotto la pioggia per sostenere che " D'Amico è un ottimo candidato, una persona onesta, competente, che ama la sua terra . Uniti, proprio come in Sardegna, possiamo battere questa destra ". Poi, i vari attacchi al competitor, con il solito refrain sulle origini del presidente uscente: " Marsilio ha governato malissimo, in smart working da Roma, lasciando gli abruzzesi in bilico senza risposte e soluzioni - afferma -. La sanità è allo sbando, mancano infrastrutture, i trasporti non sono efficienti, aumenta la povertà e i giovani scappano. Questo è ciò che lascia Marsilio. Mancano poche ore al voto, andiamo casa per casa a convincere più abruzzesi possibile perché il 10 marzo potete cambiare l'Abruzzo ".

D'Amico, dal canto suo, lancia un ultimo appello al voto: "Andate a votare domenica 10 marzo per far vincere la democrazia e per farci vincere. La nostra è una squadra straordinaria, che ha esperienza, competenza, capacità di lavoro e conoscenza dei problemi. Con loro possiamo portare l’Abruzzo del futuro". Il candidato dell'accozzaglia ritiene che i suoi candidati consiglieri siano " una squadra straordinaria con esperienza, competenza, capacità di lavoro e conoscenza dei problemi. Saprà condurre un Consiglio regionale e riusciremo, insieme, a realizzare un programma di governo ambizioso ma che porterà l'Abruzzo nel futuro ". Infine, dopo avere smentito un "peso" nazionale di un suo possibile successo. una battuta sui cosiddetti "fondi a pioggia": " Mi giunge notizia che oggi la Giunta abbia deliberato nonostante i prorogatio, l'assegnazione di svariate decine di milioni di euro - dichiara D'Amico -. Noi annulleremo le leggi mancia, e tutto quello che dovrà essere fatto per il territorio si farà con procedure trasparenti. Aboliremo i maxi emendamenti con i fondi a pioggia ", ha concluso. Al termine, i presenti hanno cantato "Bella ciao".

Marsilio: "Domenica la sinistra andrà a dormire presto"

A sostenere Marsilio nella volata finale verso le elezioni ci sono i presidenti di Umbria, Marche, Molise e Lazio - Donatella Tesei, Francesco Acquaroli, Francesco Roberti e Francesco Rocca - in compagnia del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. " Marco Marsilio poteva stare comodamente a fare il parlamentare o il ministro, invece ha deciso di ricandidarsi alla guida dell'Abruzzo – ha dichiarato l'esponente di governo -. Gli va riconosciuta una passione civica. Questa regione non può tornare indietro, a una palude politica del passato ". Parlando delle selezioni per la Capitale italiana della cultura 2026, il ministro ha detto che " quella dell'Aquila è una legittima candidatura, come legittime sono le candidature delle altre città in corsa. Decide la commissione di esperti autonomi ". Il governatore del Lazio si dice invece convinto che " con la competenza e l'umanità di Marco Marsilio questa splendida Regione resterà in buone mani. La Roma-Pescara non è frutto di uno schiocco di dita ma del lavoro e dell'abnegazione di Marsilio e del governo. L'Abruzzo e il Lazio hanno bisogno di altri 5 anni di governo di centrodestra ".

Un appello all'elettorato abruzzese per andare a votare viene lanciato da Marsilio perché " non si può tornare ai tempi bui ", dice a gran voce l'esponente di Fratelli d'Italia a conclusione della campagna elettorale nella tensostruttura allestita alla Villa Comunale. " Questa è la prima volta che la Regione Abruzzo ha l'occasione di garantire la continuità del proprio governo regionale e questo è già un valore positivo – ribadisce Marsilio –. La continua interruzione dei programmi, il continuo ricambio di gente è oggettivamente stato una debolezza della nostra Regione. Abbiamo bisogno di andare avanti, sedimentare e fortificare i semi che abbiamo gettato ".