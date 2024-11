"Rito d'appello fascista...". La lezione del presidente La Russa a Berizzi: "Onora ogni nostro caduto"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'antifascismo che diventa estremismo e che pretende di trovare camicie nere anche laddove di nero c'è solo il lutto, quello di un Paese, per i suoi "ragazzi" morti al fronte per la Patria. Si può riassumere così la diatriba nata da un articolo di Paolo Berizzi, noto scrittore che dell'antifascismo militante ha fatto il proprio marchio di fabbrica, che per questa ragione è alla costante ricerca di qualcosa al quale poter gridare per il ritorno del fascismo. Nell'ultimo episodio si è scagliato contro il Sacrario militare di Redipuglia, cimitero militare in Friuli-Venezia Giulia, in cui riposano le spoglie di oltre 100mila soldati italiani caduti durante la Prima guerra mondiale.

" 'Presente!': se il presidente del Senato Ignazio Benito La Russa usa il rito d'appello fascista per onorare i caduti della Grande guerra. Redipuglia, Italia, 2024 ", scrive Berizzi nel tweet che accompagna il link al suo articolo per la Repubblica. L'appiglio, questa volta, è l'altorilievo presente nelle gradinate del sacrario: "Presente", a simboleggiare che la memoria di quegli uomini, capaci di grande coraggio che oggi manca a tanti, troppi, è ancora qui, vivida e presente. " Sì vede che non è mai stato al Sacrario Militare di Redipuglia, dove la parola 'presente' onora ogni nostro caduto ", replica proprio il presidente del Senato sul social di Elon Musk, sottolineando l'ovvio. Una necessità, in questi casi. Per altro, lo stesso La Russa, ha rivolto il suo saluto anche alla partigiana Paola Del Din. Ma Berizzi non si arrende e allora invoca colui che quel sacrario l'ha voluto e inaugurato, Benito Mussolini, nel 1938. Come se solo per il fatto che a costruire un monumento ai caduti della Grande guerra sia stato il Duce, allora questi, che nemmeno l'hanno conosciuto, dovessero avere meno dignità di altri morti, di altre guerre.