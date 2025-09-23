Abbonati
Trasporto aereo, Biancofiore: da oggi animali grossa taglia in volo su Ita. Grati a quanti hanno vinto causa giusta

Come previsto e anticipato nei giorni scorsi, oggi è stato effettuato il primo volo Pets extrasize in Italia operato da Ita Ariways in arrivo a Fiumicino da Milano. Due cani di media/grande taglia, un Labrador e un meticcio Honey, hanno volato senza trasportino accanto ai loro padroni. Tutto è andato benissimo e i passeggeri a bordo erano contenti e facevano i complimenti ai padroni per il comportamento esemplare dei due cani. Io stessa sono stata ad attenderli a Fiumicino ed è stata una grande emozione visto che tutto parte da una mia lunga e lontana battaglia. Dopo l’inserimento degli animali nella Costituzione, l’approvazione della storica legge che li considera ad ogni effetto soggetti titolari di diritti e non semplici oggetti alla stregua di una valigia , arriva quest’altra grande svolta. I nostri amici animali anche di grande taglia potranno volare su Ita che ne ha avuto l’imprimatur, ma spero presto su ogni compagnia italiana e internazionale, seduti su un posto dedicato accanto al loro padrone. E’ un segno di accresciuta civiltà del nostro Paese, di cui sono particolarmente grata al ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini, all’Enac e al suo presidente di, Pierluigi Di Palma, ai vertici di Ita ed in particolare all’Ad Joerg Eberhart e al presidente Sandro Pappalardo, al presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata.

A loro e quanti altri si sono dedicati con passione a questa causa vinta rivolgo il più caloroso grazie a nome dei miliardi di padroni di animali domestici al mondo”. Lo dice in una nota la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

