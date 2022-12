Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese gela i dem: "Bella Ciao ha rotto il ca**o"

Elly Schlein si candida per la guida del Partito democratico e nella sala del Monk di Roma risuonano le note di Bella Ciao, la celebre canzone che la sinistra ha ormai adottato come proprio inno. Nulla di strano, tutto sommato, eppure, improvviso, arriva il gelo da parte di un personaggio inatteso.

Riproponendo il video della Schlein che si unisce ai canti e intona a sua volta Bella Ciao, Sergio Conforti, meglio conosciuto come Rocco Tanica, cinguetta su Twitter: " Bella e simbolica e tutto quanto; ciò detto, Bella Ciao ha rotto il ca**o ". Affermazione scioccante, dato che non arriva certo da un esponente di ultra destra. Eppure il tastierista degli Elio e le Storie Tese è stato piuttosto categorico nel suo giudizio, trovando anche il sostegno di alcuni suoi follower.

I commenti sui social

"Ohhhh finalmente qualcuno che lo dice! ", commenta un utente. "Severo ma giusto ", aggiunge un altro. " Sicuramente simbolica, ma avrei anche qualche remora sul 'bella' ", affonda un internauta. " Bella ciao it's the new We are the world we are the children ", prosegue un follower. " La Schlein, volente o nolente, incarna tutto ciò che la attuale maggioranza schifa. In maniera peraltro stereotipata... ", commenta impietosamente un altro.

Il messaggio sotto le righe, ma neanche tanto, appare chiaro. La sinistra è rimasta bloccata in loop da cui non riesce a liberarsi. Motti e promesse sono sempre le stesse, e l'obiettivo comune rimane lo stesso: contrastare la deriva fascista. I personaggi cambiano, la sostanza, però, resta.

"Ha rotto il ca**o l'uso che ne fanno questi viziatelli, la canzone in sé è nobile, ma come tante cose loro usurpato, bandiera rossa era un canto repubblicano la resistenza è solo la loro e via discorrendo ", dichiara ancora un utente.

Chiaramente non tutti gli utenti di Twitter hanno dato ragione a Rocco Tanica, c'è anche chi ha risposto: " Bella Ciao consente oggi di dire che ‘ha rotto il ca**o’. Dire che ‘ha rotto il ca**o’ mi pare poco rispettoso per chi ha dato la vita per la libertà ". Un commento al quale Tanica ha tuttavia replicato: " Come sa, anzi non sa, chi ha dato la vita per la libertà la canzone non la conosceva nemmeno ".

Insomma, il post comico e tastierista degli Elio e le Storie Tese ha sollevato un vero e proprio polverone.