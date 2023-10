"Una rosa per Norma". L'iniziativa in ricordo dell'istriana Cossetto

"Una rosa per Norma". Questo il titolo dell'iniziativa che si terrà in diverse parti d’Italia (e non solo) in ricordo dell’assassinio di Norma Cossetto, studentessa istriana che, dopo essere stata sequestrata e torturata, venne gettata in una foiba dai titini.

"Oggi Norma Cossetto è un nome meno ignoto di quanto fosse 50 anni fa: c'è una maggiore attenzione su un tema - quello delle foibe - che è stato a lungo rimosso. Oggi la memoria è meno ignorata che nel 1973”, ha detto il vicepresidente del Senato, il forzista Maurizio Gasparri, presentando la manifestazione alla Camera. “Sicuramente assistiamo ancora a momenti di negazionismo. Per questo dobbiamo insistere con atti simbolici e culturali", ha aggiunto Gasparri che ha poi ricordato come la Rai abbia contribuito a produrre il film 'Red Land - Rosso Istria' "che racconta con crudezza i particolari di una verità storica: quella della tragedia di Norma". Il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, spiega che “l’obiettivo è far sì che questa pagina di storia che per troppo tempo è stata strappata venga finalmente recuperata" e, a tale scopo si inserisce il gesto simbolico di deporre una rosa nella colonna di piazza Montecitorio. Gesto che sarà ripetuto per tutto il mese di ottobre in 345 città di 8 straniere: Dublino, Belfast, Londra, Melbourne, New York, Buenos Aires, Rafaela, Granadilla di Abona (Tenerife). Veneto (64 città), il Lazio (52) e il Piemonte (43) sono le Regioni italiane dove si terranno più eventi. È, infatti, nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943 che Norma Cossetto venne gettata dai partigiani comunisti slavi in una foiba.