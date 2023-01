La Russa: "Mi criticano perché rosicano. Io sono imparziale"

"Stanno ancora rosicando perché uno di destra è presidente del Senato, se ne devono fare una ragione". Ignazio La Russa risponde così alle critiche dell'opposizione per la sua presenza all'evento di Fratelli d'Italia, "Lombardia al voto".

"Io accetto le critiche se per caso sbagliando dovessi essere parziale nell'esercizio delle mie funzioni" , ha aggiunto La Russa, sottolineando che "semmai" finora ha favorito più le opposizioni che la maggioranza "perché è giusto così, la maggioranza ha i numeri" . L'esponente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento, ha fatto presente di aver sempre rispettato le regole e di non aver detto una parola "sulla qualità della manovra". E ancora: "Se lo mettano bene in testa, non sono paludato, sono stato eletto prima dai cittadini e poi dal Parlamento", ha concluso. La Russa, ha dunque, invitato la sinistra a non fare paragoni irrispettosi come quello con Sergio Mattarella che "è il presidente della Repubblica, è dieci livelli sopra". E ha aggiunto: "Con me devono fare i paragoni con i precedenti presidenti di Camera e Senato. Andate a vedere Fico, o se volete i presidenti del Senato, guardate Spadolini, guardate Fanfani". Secondo La Russa "la sinistra dovrebbe interrogarsi" e confrontarsi "su temi dell'oggi e del domani, non sulla discriminazione ad personam o storica".