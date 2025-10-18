"Mio figlio carabiniere, provo solo rabbia". Il messaggio di un papà a Ilaria Salis

Il post di Ilaria Salis, condiviso per pubblicizzare un incontro sul problema casa nel giorno in cui è stata compiuta la strage di carabinieri a Castel d'Azzano, ha sollevato polemiche. Come spesso accade si sono create due fazioni e quelli che la difendono a spada tratta sostengono che sia stata fraintesa, che è ciò che dice anche lei. Ma le polemiche, in realtà, nascono per qualcosa che Salis non ha detto, perché nel suo messaggio iniziale è mancato completamente un passaggio, anche solo di facciata, di solidarietà e pietas verso i carabinieri uccisi, che è arrivato solamente in un secondo momento. L'europarlamentare ha concentrato il suo discorso sugli autori della strage, senza parole di condanna nei loro confronti. Anche Nicola Fratoianni, intercettato ieri, a chi gli ha chiesto cosa pensasse della polemica su Salis ha risposto senza difese d'ufficio: " Ogni tragedia ha bisogno di essere letta anche in una dimensione più generale. Oggi è il momento dei funerali di Stato e non è il momento di fare questa lettura. Verrà questo momento come è giusto ".

Ed è quindi comprensibile che chi è stato carabiniere, o chi lo è o ha parenti che lo sono, si sia sentito toccato da quel comunicato di Salis. E che abbiano chiesto rispetto per i morti e i feriti, come ha fatto Gregorio Cortese, presentando la propria esperienza da ex carabiniere, o come ha fatto il padre di un carabiniere oggi in servizio. " Sono il padre di un giovane carabiniere e oggi provo rabbia ", scrive l'uomo nell'incipit del suo messaggio. " Rabbia nel leggere le parole di Ilaria Salis che definisce la strage dei carabinieri a Verona 'frutto della disperazione', arrivando perfino a parlare di 'corresponsabilità della politica'. Chi uccide a sangue freddo servitori dello Stato non è 'disperato': è un assassino. Punto. Non c’è contesto sociale, disagio o rabbia che possa giustificare una simile barbarie. Le parole della Salis non sono solo inaccettabili, sono pericolose ", prosegue l'uomo.

Perché, prosegue nella sua riflessione, " quando si cerca di dare un senso politico a una strage, si scivola nel giustificazionismo. E questo, no, non lo possiamo permettere. Dietro ogni uniforme c’è un essere umano. Mio figlio, come tanti altri ragazzi e ragazze, sceglie ogni giorno di servire lo Stato, rischiando la vita ".

sentire qualcuno, candidato al Parlamento Europeo, minimizzare o 'contestualizzare' l’omicidio di carabinieri è un insulto alla loro memoria e un’offesa a tutti noi

Chi cerca voti sulla pelle di chi muore in servizio non è degno di rappresentare nessuno

Ed è per questo motivo, prosegue il papà del militare, che "". La conclusione è molto dura da parte dell'uomo: "".