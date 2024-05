La violenza degli antagonisti: a Livorno vogliono imbavagliare Salvini

I "democratici" antifascisti, ancora una volta, hanno paura di un libro e a Livorno hanno annunciato una manifestazione contro la presenza di Matteo Salvini, che sarà nella città toscana giovedì 2 maggio per presentare il suo nuovo volume. Per quell'occasione, le sigle dell'antagonismo locale stanno organizzando un'azione di disturbo che, chiedono, sarà " senza simboli di partiti e/o liste elettorali ". La paura di perdere voti in occasione delle europee, evidentemente, è tanta dalle parti dell'attuale opposizione, che preferisce operare in anonimato e senza vessilli.

Il ministro delle Infrastrutture e dell'Interno presenterà "Controvento" presso il cinema teatro "Quattro mori", che evidentemente gli è stato concesso da chi lo gestisce. È difficile pensare a una sortita corsara da parte di Salvini e del suo editore per l'occupazione dei locali, questo è un marchio di fabbrica dei centri sociali che, probabilmente, si uniranno alla protesta di piazza. Ma gli organizzatori della manifestazione affermano che il ministro verrà " vergognosamente ospitato " nel cinema teatro "4 mori", struttura, spiegano, " gestita dalla Compagnia Lavoratori Portuali, rappresentando un insulto alla storia di questa città e a quella dei suoi lavoratori, proprio all’indomani del Primo Maggio ".

Ma non è tutto, perché i temi sui quali i promotori della manifestazione cercano di incardinare le proprie ragioni sono quelli dell'antifascismo militante, con i soliti slogan e argomentazioni. Rivendicano la multiculturalità di Livorno, che a loro dire verrebbe " schernita " e " denigrata ", tanto dai partiti del centrodestra che da quelli di sinistra. " Salvini oltre ad essere stato fautore di politiche razziste, autoritarie e discriminatorie (ricordiamo il decreto Salvini, o il caso della Sea Watch), porta avanti le stesse parole d’ordine che sono state sfruttate durante il periodo più buio della nostra storia, il regime fascista: Dio, Patria e famiglia ", scrivono dall'Azione Livorno Antifascista.

Come se quelli non fossero, e non siano, i pilastri che ben prima del Ventennio hanno permesso alla società civile, non solo in Italia, di crescere e di realizzarsi. Ma la miopia in tal senso è diffusa. La contestazione al ministro è un insieme di tematiche slegate tra loro, che partono dai Cpr e arrivano alle grandi opere, in molti casi senza che esista un reale legame con Salvini. Nel loro manifesto, per esempio, tra le altre cose sostengono che il vicepremier abbia " le mani sporche di sangue " delle " donne uccise da uomini, figli sani del sistema patriarcale sostenuto da Lega e partiti limitrofi ". Ed è sulla base di argomentazioni come queste che intendono censurarne la presenza a Livorno: " Questa città è unita e non tollera la presenza di Salvini e delle sue politiche fasciste, razziste, e discriminatorie su ogni fronte ".

via Salvini da Livorno

Chissà quali saranno le bandiere che sventoleranno il 2 maggio alla manifestazione al grido di "".