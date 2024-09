Processo Open Arms, Salvini tira dritto: "Non mollo e non patteggio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se difendere i confini dell'Italia è un reato allora Matteo Salvini si dichiara colpevole. Il processo Open Arms va avanti e nelle scorse ore ha fatto assai discutere la richiesta di 6 anni di carcere per l'allora ministro dell'Interno, finito sul banco degli imputati per aver impedito lo sbarco delle 147 persone a bordo della Ong spagnola. La possibilità di finire dietro le sbarre non viene certamente vissuta con spensieratezza, ma il segretario della Lega - intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 per Non Stop News - ha messo le cose in chiaro: " Non ho alcuna intenzione di patteggiare, ho fatto il mio dovere ".

Salvini continua a credere nell'assoluzione. Tanto da tirar dritto sulla propria strada confidando, tra l'altro, nel fatto che un giudice possa riconoscere che tutelare i confini del nostro Paese sia un dovere piuttosto che un reato per cui condannare l'esponente di un governo. " Politicamente non mollo di un millimetro ", ha scandito a chiare lettere l'attuale vicepresidente del Consiglio. Che ha rivendicato l'operato al Viminale nel corso dell'esecutivo gialloverde, a partire dal crollo degli sbarchi sulle coste italiane.

Non può sfuggire l'elemento di ipocrisia da parte del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte posava sorridente al fianco di Salvini mostrando alle telecamere il foglio del decreto sulla sicurezza e sull'immigrazione. E Danilo Toninelli in televisione si affrettava a specificare che la linea dura sugli arrivi era il frutto di una sinergia anche con il suo ministero. " Voglio ricordare come Conte e Toninelli fossero entusiasti, ai tempi del blocco degli sbarchi. Toninelli diceva che era merito suo e Conte diceva che eravamo il modello sull'immigrazione ", ha infatti ricordato Salvini per smascherare la doppia faccia dei grillini.

Ora il segretario della Lega ricopre il ruolo di vicepresidente del Consiglio e di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. In molti si sarebbero aspettati una sua conferma all'Interno; Salvini ha però spiegato che c'è chi ha alzato le barricate contro il suo ritorno al Viminale: " Qualcuno non ha voluto, non Giorgia, ma qualcuno non ha voluto che tornassi a fare il ministro dell'Interno come lo avevo fatto ".

In tutto ciò vi è anche la componente umana. Avere sulle spalle una richiesta di condanna di sei anni " non è una bella cosa, non c'ero abituato ". Anche perché diventa complicato fare i conti con le ansie, con le preoccupazioni dei familiari e dei propri cari. " Sono dispiaciuto per i miei figli e la mia famiglia ", ha infatti spiegato Salvini.

il fatto che una persona venga processata per avere fatto il suo lavoro

Che comunque si fa forza con l'ondata di vicinanza e solidarietà mostrata in questi giorni da parte di chi vive come un'ingiustizia "".