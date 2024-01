Salvini tranchant: “L'agenzia delle entrate non deve causare problemi”

Tanti i temi sul tavolo del Consiglio federale della Lega. Tenutasi nella sede storica di via Bellerio, a Milano, la riunione si è conclusa dopo oltre due ore senza dichiarazioni da parte del segretario Matteo Salvini. Il vertice odierno è stato utile per fare il punto della situazione politica, a partire dai dossier più roventi. La riunione si è aperta con alcune riflessioni su economia ed Europa, non sono mancate critiche alle scelte della Banca centrale europea. Coordinatori regionali e governatori si sono succeduti al microfono - in collegamento video da Bruxelles il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - ma l’intervento più atteso è stato ovviamente quello del leader, che ha preso una posizione netta soprattutto sul tema fiscale.

Sul dossier, Salvini non ha utilizzato troppi giri di parole: "L'agenzia delle entrate non può essere solo una fonte di problemi per i cittadini" . Non è la prima volta che il politico milanese spende parole forti contro il fisco, recentemente si è espresso così sugli italiani alle prese con delle pendenze: "Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto" .

Non sono stati registrati aggiornamenti su uno dei temi più caldi all’interno del centrodestra, ossia la Sardegna. “Nessuna novità” , secondo quanto trapelato da fonti del Carroccio riportate da Repubblica: sul candidato alle prossime regionali c’è ancora da discutere. Ma i riflettori sono accesi soprattutto sulle prossime elezioni europee: per quanto riguarda lo stato di forma del gruppo Id di cui fa parte la Lega, Salvini ha ricordato che l'alleanza oggi conta una sessantina di parlamentari, ma secondo i sondaggi si può arrivare almeno a cento. E non è tutto: il ministro delle Infrastrutture ha lanciato un messaggio agli alleati di governo.