Santanchè cambia avvocato, verso il rinvio dell'udienza. Cosa può succedere

Slittano i tempi del procedimento per truffa ai danni dello Stato a carico di Daniela Santanchè: la vicenda alla quale il ministro del Turismo ha maggiormente legato la sua permanenza al governo, facendo capire di essere pronta alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio.

Per domani è in programma la ripresa dell'udienza preliminare, che era stata sospesa in attesa della decisione sulla richiesta della difesa di trasferire tutto a Roma per competenza territoriale. Invece la Cassazione ha lasciato tutto a Milano: ma l'udienza potrebbe venire rinviata in seguito al cambiamento di uno degli avvocati difensori della Santanchè. Al posto di Salvatore Sanzo subentra, accanto a Niccolò Pelanda, l'avvocato Salvatore Pino. Che però ha bisogno di studiare gli atti, e per questo - secondo quanto anticipato stamane dal Corriere.it - lo staff legale sarebbe intenzionato a chiedere al giudice Tiziana Gueli l'aggiornamento dell'udienza.

Non sarebbe stata comunque una udienza decisiva: dopo la decisione della Cassazione la parola sarebbe stata data ai pm, che verosimilmente avrebbero ribadito la richiesta di rinvio a giudizio. Nelle prossime settimane sarebbe stato il turno dei numerosi difensori (insieme alla Santanchè sono imputate altre undici persone, tra cui il suo compagno Dimitri Kunz), e una decisione sul rinvio a giudizio non era imminente.

La diluizione dei tempi non sarà dunque particolarmente consistente. Il rischio che tutto debba ripartire da zero a causa dell'imminente spostamento a un altro ufficio della giudice Gueli è anch'esso modesto, visto che i vertici del tribunale di Milano hanno già manifestato l'intendimento, per scongiurare questa prospettiva, di lasciare la Gueli al suo posto fino alla conclusione dell'udienza.

Ma lo slittamento anche breve rischia di dare nuovo fiato alle opposizioni, che da tempo chiedono le dimissioni del ministro, per accusarla nuovamente di voler dilazionare i tempi per schivare quanto più a lungo possibile le conseguenze politiche oltre che giudiziarie della vicenda.