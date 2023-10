"Sarebbe molto fiero del lavoro che stiamo facendo". Così Meloni ricorda Berlusconi

Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'evento conclusivo della campagna elettorale per le suppletive di Monza. Il centrodestra, compatto, ha deciso di sostenere la candidatura di Adriano Galliani in quel seggio che fu di Silvio Berlusconi. Una scelta di continuità per la coalizione di governo, che viene confermata anche dalle parole del presidente del Consiglio nel messaggio trasmesso nel corso dell'ultimo appuntamento elettorale, durante il quale è stato ricordato con grande affetto il fondatore di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno.

" Quella per le suppletive di Monza è un'elezione molto particolare, per certi versi unica, perché i cittadini sono chiamati a scegliere chi prenderà il seggio lasciato vacante a Palazzo Madama da Silvio Berlusconi. Silvio era un amico, era un alleato, era un combattente, manca molto a tutti noi. Ci manca soprattutto in questo momento storico così complesso ", ha dichiarato il premer al teatro Manzoni di Monza.

Meloni si è detta convinta che " Silvio sarebbe molto fiero del lavoro che stiamo facendo, della determinazione con la quale stiamo portando avanti quelle battaglie che per tanti anni abbiamo combattuto fianco a fianco per fare dell'Italia una nazione più forte, più moderna, più prospera ". Secondo il presidente del Consiglio, il Cavaliere " ha lasciato un'eredità, forse impossibile da raccogliere. Però, quando con gli amici del centrodestra abbiamo dovuto indicare la persona candidata a prendere il suo posto in Senato, non abbiamo avuto molti dubbi. La nostra scelta è caduta su Adriano Galliani ". L'amministratore delegato del Monza, ha sottolineato il premier, " conosceva come nessun altro Berlusconi, ha costruito con Berlusconi grandi cose, ha portato avanti insieme a lui una straordinaria carriera imprenditoriale e manageriale, come la sfida, vinta, di riuscire a portare il Monza Calcio per la prima volta in serie A ".