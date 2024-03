"È scandaloso che sia sotto processo". La difesa di Musk per Salvini sui migranti

Elon Musk dai social dimostra di essere in linea con l'approccio di Matteo Salvini sui migranti. I due si sono incontrati diverse volte, anche l'ultima che il patron di Tesla è stato in Italia, esibendo un ottimo feeling. Già in passato il titolare del social X aveva espresso la sua contrarietà all'immigrazione incontrollata e, in particolare, esternando tutta la sua avversione nei confronti dell'operato delle Ong tedesche nel Mediterraneo.

" A differenza di un certo qualcuno al potere, Matteo Salvini non si è limitato a *promettere* un 'blocco navale' per fermare la migrazione di massa, ma lo ha effettivamente fatto - e ora è sotto processo per questo. Persone disposte a pagare il prezzo e ad anteporre i propri principi alla politica sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Europa ", ha scritto l'opinionista e avvocato olandese Eva Vlaardingerbroek. Nel pubblicare questo messaggio, Vlaardingerbroek ha condiviso anche uno scatto insieme al vicepremier e ministro degli Esteri italiano, che probabilmente ha conosciuto nel corso di qualche convegno o meeting nel nostro Paese, come si evince dalla basilica di San Pietro illuminata che spunta alle loro spalle.

Su questo messaggio è intervenuto Musk, appoggiando le parole della giornalista: " È scandaloso che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge ". Al Ceo di Tesla, a sua volta, ha risposto Claudio Borghi, senatore della Lega: " Infatti... ". Lo scorso settembre, Musk pubblicò un tweet relativo alla presenza di 8 navi Ong tedesche nel Mediterraneo, alcune delle quali erano quelle che ricevono i finanziamenti dallo Stato tedesco: " L’opinione pubblica tedesca ne è consapevole? ". Allo stesso Musk replicò, con tono polemico, il ministro degli Esteri della Germania: " Sì, e si chiama salvare vite ".

Furono molti, anche in quel caso, i commenti di supporto a Elon Musk per la sua presa di posizione contro le, sulle quali spesso commenta sui social, siano quelle europee che quelle americane.