Lo schianto contro lo spartitraffico: muore a Roma 24enne militante del Pd

Avrebbe perso improvvisamente il controllo del suo scooter in piazzale Ankara a Roma, grossomodo all'altezza dell'incrocio con viale Maresciallo Pilsudski finendo la corsa contro uno spartitraffico: il terribile urto non ha dato scampo alla vittima, il 24enne Davide Marinali, militante del Partito democratico figlio del capogruppo dem nel XV Municipio Claudio Marinali. I fatti si sono verificati tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, intorno alle 3 del mattino.

Il terribile incidente

Stando ai primi rilievi effettuati dagli uomini della polizia locale, il ragazzo si trovava in sella a un Honda Sh150 quando, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato uno spartitraffico, prima di impattare con forza contro l'asfalto della carreggiata: un incidente terribile che non ha comunque visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno cercato in ogni modo di rianimare il ragazzo: purtroppo ogni tentativo è risultato vano, e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne. Insieme all'ambulanza, in piazzale Ankara sono giunte anche le pattuglie del XV Gruppo Cassia e i colleghi del II Gruppo Parioli della polizia locale: i poliziotti hanno iniziato subito a effettuare i rilievi e a raccogliere le prove per ricostruire l'esatta dinamica del tragico sinistro.

Per il momento non si sa cosa possa aver causato la perdita di controllo del mezzo a due ruote, né tantomeno se questo procedesse a una velocità troppo elevata: lo scooter, come detto l'unico veicolo coinvolto nello schianto, è stato sottoposto a sequestro e saranno i periti ora a cercare di trarre informazioni da esso.

Il cordoglio

Nato nel 1997, Davide Marinali si era laureato in Global Management and Politics presso la Luiss Guido Carli di Roma. Appassionato di politica, era attivo con i giovani democratici. Il segretario del PD Elly Schlein ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa. "Esprimo a nome mio personale e di tutta la comunità dem il più profondo cordoglio per la morte di Davide Marinali, 24 anni, figlio del nostro capogruppo nel XV municipio di Roma e da sempre impegnato con i Giovani Democratici" , ha scritto in una nota la leader dei dem. "È una tragedia indicibile. Sono vicina ai suoi familiari, agli amici, a tutti quelli che hanno amato Davide e mi unisco al loro dolore" , ha concluso Schlein.

"È una notizia straziante" , commenta il presidente del XV Municipio Daniele Torquati. "Sono ore e momenti molto dolorosi per cui stiamo cercando e cercheremo con grande discrezione e altrettanta sensibilità di stare vicino a Claudio e Mila" , conclude la nota.

Anche i giovani democratici hanno fatto le proprie condoglianze ai familiari del 24enne, ricordandolo come "instancabile, in prima fila, buono, presente per tutti" .

"Non ha mai fatto mancare una mano che fosse alle feste dell’Unità o alle manifestazioni"

"ricordiamolo così, con quel sorriso caldo che aveva perennemente stampato sul volto".

, proseguono i colleghi di partito,