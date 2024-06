Schlein e Conte ora chiedono il matrimonio egualitario

Ascolta ora 00:00 00:00

"Vogliamo subito il matrimonio egualitario" . Elly Schlein e Giuseppe Conte, parlando dal palco del Napoli Pride, esprimono una piena unità d'intenti sui diritti civili.

"Non ci facciamo dire dalla destra chi abbiamo il diritto di amare e di sposare ", è la tesi sostenuta dalla segretaria del Pd che non intende più accetare la "retorica vuota" della destra sulla famiglia. Secondo Elly Schlein "la famiglia tradizionale" non esiste perché "le famiglie sono tante" e "vanno tutte difese nei loro diritti". Insomma, "le unioni civili non ci bastano e non sono una gentile concessione", ribadisce la segretaria del Pd che denuncia quanto l'Italia sia scivolata in basso (dal 36esimo al 48esimo posto) nella classifica dei diritti lgbtqia+ in Europa dopo un anno e mezzo di governo Meloni. "Serve legge contro l'omotransofobia, per cui continueremo a lottare perché questa destra che governa l'ha affossata con un applauso sguaiato che non ci possiamo dimenticare" , ha detto Schlein riferendosi al famoso ddl Zan e promettendo di facilitare le adozioni e accrescere i dirittio delle coppie omogenitoriali " perché l'amore non si discrimina e i figli non si possono discriminare". Schlein ha concluso: "Qualcuno si stupisce se ballo su un carro al Pride ma è vent'anni che lo faccio, mi stupisco io che qualcuno si stupisca".

Sulla stessa lunghezza d'onda si posizione Giuseppe Conte: "Quello che è stato compiuto con le unioni civili è sicuramente un passo avanti ma - aggiunge - un passo avanti rispetto al nulla di prima, quindi matrimonio egualitario subito". Parlando con i cronisri dell'unità a sinistra, il leader del M5S dice :"Non è il primo passo perché da tempo che si lavora, poi peraltro sul percorso dei diritti civili, del riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e di ogni essere umano, noi ci siamo da sempre e da tempo come M5S" .

Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno chiuso insieme il dibattuto cantando 'Bella ciao' nel giorno che precede la parata del Pride di Napoli, incoraggiati dal coro lanciato da Loredana Rossi, storica attivista del movimento trans napoletano. "Quando ci dividono vincono loro, uniti possiamo cambiare le cose", ha sentenzia Schlein.