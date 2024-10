Schlein che canta ipocrisia rossa, occhio Israele e Fassino: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- La Francia, dopo la Germania e la Gran Bretagna, si dice pronta a copiare l’Italia sull’esternalizzazione del problema migranti. Tradotto: li portiamo fuori dall’Europa a verificare le loro domande di asilo così saranno meno invogliati a tentare la sorte se non ne hanno i requisiti. Mi sa che qualcuno dovrà chiedere scusa quando accusavano il governo di essere fuori dal mondo. Comincia ad esserci un tantino di affollamento tra i favorevoli all’ipotesi.

- Israele sbaglia ad attaccare, anche solo per errore, le basi dell’Unifil in Libano. Per essere una forza di interposizione inutile, sono una forza di interposizione inutile. Lo sappiamo. Ma sono pur sempre militari sotto l’egida dell’Onu: già non sta simpatica a mezzo mondo, forse Tel Aviv dovrebbe fare più attenzione per non perdere il già fievole appoggio dell’altra metà.

- La storia degli accessi illeciti ai conti bancari delle Meloni, di Crosetto e di tutti gli altri è inquietante. Immagino che dentro quei dati non ci siano chissà quali scoop, però non è possibile che prima Striano e poi quest’altro banchiere si intrufolino nei segreti dei nostri governanti come se nulla fosse. Non abbiamo alcuna prova al riguardo, ma immaginare che questi signori - sia esso il dipendente di una banca o un finanziere - operino per loro conto viene davvero difficile pensarlo.

- Vedere Elly Schlein che canta con J-Ax sul palco degli Articolo 31 non mi scandalizza. Al massimo avrei scelto un’altra canzone. Però ho letto l’unico commento arrivato sin qui da Repubblica e a confrontarlo con i toni riservati a Matteo Salvini ai tempi del Papeete si capisce che, proprio come successe con i party di Sanna Marin, certe uscite “poco istituzionali” te le puoi permettere solo se sei progressista o di sinistra. Altrimenti Lilli Gruber ti bacchetta per la pancia esibita al mare. Quanta ipocrisia e doppopesismo.

- Rafa Nadal lascia. Campione enorme, tennista infinito. Ma Federer era più bello da veder giocare.

- Sulle intercettazioni, la cui data massima è stata ridotta a 45 giorni, Renzi ha votato col centrodestra. Stupisce? No. Ma è l’ennesima prova che Italia Viva se vuol restare fedele ai suoi convincimenti non può in alcun modo entrare nel campo largo di Conte e Fratoianni.

- Piero Fassino trova l'accordo col Duty Free e il reato viene estinto. Il deputato Pd paga un risarcimento e tanti saluti alla figuraccia.

In altri tempi, i manettari di questo nostro malsano Paese lo avrebbero sommerso di critiche, invece tutto sommato l'ex sindaco di Torino in sei mesi ha chiuso la faccenda. E un giorno di tutta questa storia non resterà neppure il... profumo.

- Scusate, versione breve causa emicrania. A domani.