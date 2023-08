"Schlein troppo radicale, Meloni coerente e preparata". Sabrina Ferilli demolisce la sinistra

Sabrina Ferilli parla della sua vita a 360 gradi nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, senza però rinunciare a esprimere opinioni personali anche sulla politica. Lo fa al margine delle registrazioni del programma di Canale 5 Tú sí que vales, dove anche il prossimo autunno è "giudice popolare". Nel cast ci sarà anche l'arrivo di nuova nuova "giurata" come Luciana Littizzetto, grande amica di Maria De Filippo che già aveva svolto lo stesso ruolo in televisione per Sky con Italia's got talent. Ferilli ricorda i tempi in cui era "obbligata" dal papà, dirigente del Partito Comunista a Fiano romano, a vendere l'Unità in strada. " Politicamente dove sta? ", le chiedono. " Ora è un problema ", risponde un po' sospirando la popolare attrice romana. Del resto l'idillio con il Partito Democratico sembra essersi interrotto da tempo, ma anche l'innamoramento per i grillini pare svanito (anche se smentisce categoricamente di essere stata candidata per le Regionali in Lazio).

La Schlein? È troppo radicale e fa fatica a convogliare l'interesse di tutti". Questo perché " la sinistra dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola ". Ma " non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni ". Poi Ferilli non nasconde il suo parere sul tema del salario minimo. " Sacrosanto – premette – una battaglia che solo ora è stata sollevata, un po' in ritardo ". Insomma: farlo ora dall'opposizione sembra solo una mossa demagogica.