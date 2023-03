"Schlein? Va benissimo". Grillo prepara l'accordo col Pd e gela Conte

I grillini da una parte, Beppe Grillo dall'altra. Per il momento, i parlamentari pentastellati appaiono piuttosto cauti su Elly Schlein ("Non prendiamo ordini da nessuno"). Più smaliziata invece la posizione assunta dal loro ispiratore. Tra il serio e il faceto - come suo solito - il fondatore dei Cinque Stelle ha infatti colto un punto politico destinato forse a provocare sgomitate a sinistra. La possibilità che la nuova leader Pd si sovrapponga ai 5s su alcuni loro cavalli di battaglia è concreta e il comico genovese lo ha fatto capire a modo suo, rispondendo a chi nelle scorse ore gli chiedeva cosa pensasse della deputata luganese.

Grillo promuove la Schlein

"Elly Schlein? Va benissimo!", ha commentato Grillo, lasciandosi andare a una provocazione: "Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti. Tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi". Mentre parlava con alcuni fan dopo la messa in scena milanese del suo nuovo spettacolo, il comico ha così parlato della nuova segretaria dem, che secondo alcuni potrebbe erodere consensi ai pentastellati con il proprio programma ultra-progressista. E in effetti, tra salario minimo e ipotesi di patrimoniale, l'agenda della nuova leader dem sembra strizzare l'occhio anche ai pentastellati. Il dettaglio non dev'essere sfuggito a Beppe Grillo, solitamente molto attento alle scosse d'assestamento che potrebbero riguardare la sua creatura politica.

L'ammucchita Pd-M5s

"Va benissimo". Ora, è su quel giudizio en passant pronunciato dal comico ligure che in molti si interrogano. Cosa avrà voluto dire? Qualcuno suppone che il comico abbia indirettamente accennato un assenso alla possibile ammucchiata tra Pd e 5s, vincolata probabilmente a quell'ulteriore chiosa confidata ai fan. L'accordo coi dem sarebbe quindi possibile a patto che Elly Schlein porti avanti le idee pentastellate: dal reddito di cittadinanza al salario minimo, dall'ecologismo alla refrattarietà alle grandi opere. Tale interpretazione sembrerebbe peraltro confermata dalle aperture che Roberto Fico - grillino della prima ora - aveva fatto rispetto a una cooperazione con i "nuovi" dem rappresentati dalla deputata luganese.

Il giudizio su Conte