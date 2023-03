"Cooperiamo con Schlein". Fico spinge verso il campo largo col Pd

L’adunata antifascista di sabato scorso, inutile negarlo, ha riavvicinato il Movimento 5stelle di Giuseppe Conte e il “nuovo” Pd firmato Elly Schlein. Evocare il pericolo fascista, gridare all’allarme squadrista e difendere la Costituzione era solo un pretesto per imbastire un’alleanza organica a livello nazionale. Il nuovo e al contempo vecchio campo largo: un’accozzaglia rossa aperta a chiunque voglia mettere i bastoni tra le ruote all’esecutivo di Giorgia Meloni. L’ex presidente della Camera, Roberto Fico, non vede l’ora di partire: “Con il Pd c’è una possibilità di cooperazione” . Ma i vertici grillini frenano: “Vogliamo vedere Schlein alla prova dei fatti” .

Il "nuovo" campo largo

Se in politica estera la linea Schlein è ancora coperta dagli equilibrismi e dall’incertezza, a livello nazionale la neo-segretaria del Pd sembra avere le idee chiare. Basta tornare con la mente al “sabato antifascista” di Firenze e passare in rassegna gli invitati al corteo per farsi un’idea, seppur vaga, dei nuovi compagni di viaggio del Partito democratico. Tra questi, ovviamente, ci sono i penta stellati guidati da Giuseppe Conte. L’ex presidente della Camera e grillino della prima ora, Roberto Fico, riparte proprio da lì: “È bene – spiega a LaStampa – che il M5S e il Pd, su alcune tematiche come quelle che animavano il corteo di sabato, siano uniti” .

Il corteo "antifascista"

La “passeggiata antifascista” di Firenze indetta da Cgil Cisl e Uil, giova ricordarlo, era incentrata sulle seguenti tematiche: condanna dei “metodi squadristi” a scuola, difesa della Costituzione, resistenza al governo di centro destra e le immancabili dimissioni di alcuni ministri dell’esecutivo, Matteo Piantedosi in primis. Il tutto caratterizzato dal solito sfondo ex neo e post comunista: Bella Ciao, pugni chiusi, bandiere dell’ex Pci, falce e martello e i soliti slogan offensivi. Tutto questo non sembra preoccupare l’ex presidente Fico, che continua a tracciare la strada di una nuova alleanza: “È chiaro che dai discorsi di Schlein ci siano affinità su tanti punti con il M5S”. “C’è bisogno di idee radicali – aggiunge – chiare nette. All’interno di questo campo, l’importante è pensare alla cooperazione”.

La cautela dei vertici grillini

Ma se da un lato Roberto Fico preme sulla cooperazione con i nuovi dem, dall’altro alcuni esponenti grillini, compreso Giuseppe Conte, frenano. I dubbi dei vertici del Movimento 5stelle, complici anche i sondaggi che premiano Elly Schlein, sembrano piuttosto concreti. Fonti vicine al M5S, raggiunte dal Corriere della Sera, mettono sul tavolo i principali nodi da sciogliere: “Il problema vero è vedere come si assesterà il rapporto della Schlein con le correnti interne che da sempre dominano il partito e vedere cosa realmente cambierà sul fronte della linea politica” .