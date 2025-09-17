Schlein va da Ricci ma pensa alla Meloni: "Da lei promesse vuote"

“Fino alla vittoria”: questo il titolo della manifestazione con Elly Schlein e Stefano Bonaccini a sostegno del candidato alla presidenza delle Marche Matteo Ricci. Adesso c'è "una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi cinque anni il governo", l'esordio della segretaria dem, che ha subito messo nel mirino il governo guidato da Giorgia Meloni: "L'esecutivo sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che gli ospedali si svuotano e le liste d'attesa si allungano all'infinito".

La Schlein ha poi gettato nel calderone anche i dazi americani: "Abbiamo l'opportunità con Matteo Ricci di mettere al primo posto la cura delle nostre comunità, la sanità pubblica, il lavoro, il sostegno alle imprese, alle buone imprese di questo territorio, ne avranno bisogno anche rispetto ai dazi di Trump su cui questo governo destra non ha ancora detto come intende sostenere le imprese e le famiglie italiane e avremo molto da fare ma c'è una grande opportunità".

Nel corso del suo intervento, la leader piddina ha condannato le presunte "promesse vuote" della Meloni, volgendo lo sguardo al comizio di Ancona con i leader del centrodestra a sostegno di Acquaroli: "Giorgia Meloni si è fatta rivedere dopo cinque anni portando promesse vuote come se non fossero 5 anni che governano male con Acquaroli questa regione. È il momento di cercare di cambiare e di migliorare le prospettive. Pensiamo alle tante aree interne di questa regione che hanno bisogno di attenzione e non di una destra che scrive sui documenti che sono destinati al declino".

Le Marche hanno bisogno "di un rilancio, di un rilancio della buona impresa, di un buon uso dei fondi europei, di lavorare sui salari dei marchigiani" ha proseguito la Schlein, che ha rilanciato la promessa/bandiera di questa campagna elettorale: "Ricci ha preso un impegno importante, quello di votare subito una legge regionale sul salario minimo, mentre noi ci battiamo a livello nazionale contro una destra che la blocca voltando le spalle a quei lavoratori e lavoratrici che non arrivano nemmeno ai 9 eyri all'ora, per cui abbiamo tanto da fare". E ancora, a proposito del campo largo a sostegno dell'europarlamentare: "Noi stasera siamo qui a presentare proposte concrete, proposte alternative, sono quelle che tengono insieme la bella coalizione che si è riunita con queste sette liste a supporto di Matteo Ricci".

"Per noi il benessere animale è una questione molto seria ed importante: saremo attenti in questa direzione perché è una questione per noi molto dirimente. Abbiamo deputati e deputate che lavorano con grande attenzione su questo" ha proseguito la Schlein durante il comizio, rilanciando le battaglie per il clima: "Devo dire che non aiuteremo nè gli agricoltori, né gli imprenditori negando quello che sta succedendo al nostro clima. L'emergenza climatica è molto reale: noi li aiuteremo se come il Pd ha sempre fatto otterremo tutte le risorse per accompagnarli nelle innovazioni necessarie a ritrovare un equilibrio con il pianeta. Quando parliamo di pianeta, naturalmente parliamo anche di persone e anche di benessere animale: per noi è una questione fondamentale".

"Siamo pronti" è la promessa di Ricci, che ha ribattezzato la piazza di Pesaro come "la piazza del cambiamento": "Dopo cinque anni abbiamo la possibilità di cambiare le Marche. A partire dalla Sanità, dai tempi delle liste d'attesa.

Questa è la piazza del cambiamento con Stefano Bonaccini e Elly Schlein che ci hanno sostenuto sin dall'inizio". Ricci ha poi rimarcato che "il primo obiettivo è la sanità", seguita dalla "lotta al lavoro povero" con l'introduzione del "salario minimo".