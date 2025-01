"Sciatteria e terribile incompetenza". L'ira del Pd contro i 5 Stelle per il caso Todde

Ascolta ora 00:00 00:00

Il terremoto politico in Sardegna è stato improvviso e ha colto di sorpresa il campo largo, che poco meno di un anno fa aveva esultato per la vittoria alle regionali e si era gasato per avviare la scalata nazionale contro il centrodestra. Ma il successo di Alessandra Todde non aveva comunque messo da parte i dissidi all'interno della coalizione, che ora vengono a galla in seguito al caso scoppiato sulle spese elettorali. Così il centrosinistra torna a litigare e aumentano i timori per le sorti e per la stabilità della coalizione.

Altro che compattezza: l'ammucchiata rossa mostra ancora una volta evidenti spaccature. E questa volta il Partito democratico, forte del suo peso e della centralità che avverte come perno delle opposizioni, non le manda a dire nei confronti dei 5S. I taccuini restano chiusi e si preferisce restare nell'anonimato per evitare di mettere la propria firma su dichiarazioni assai forti, ma i vertici del Pd sardo - inclusi consiglieri regionali e più parlamentari - non risparmiano commenti durissimi.

Nel mirino ci sono proprio loro, i 5 Stelle, gli alleati che non hanno mai espresso il desiderio di un'alleanza organica. E dietro le quinte si consuma uno spettacolo tragicomico. Tra i dem - riferisce il Corriere della Sera - c'è chi accusa i 5 Stelle di " sciatteria " e ne fa una questione di merito: " Todde non risultava avere nemmeno un mandatario elettorale, ma ci rendiamo conto? Sono proprio mancate le basi. Che figura di ... ". Il dito è puntato nei confronti della macchina organizzativa elettorale del Movimento: le presunte falle sarebbero state causate " più da una tragica inesperienza che da malafede, assolutamente non ravvisata ".

Dal Pd tengono a sottolineare che il Nazareno prevede protocolli rigidissimi per le candidature, anche perché sono " gestiti da personale esperto " in grado di muoversi con abilità tra cavilli e insidie. Insomma, un modo per dire che i dem possono contare sull'esperienza a differenza del M5S. Comunque, al di là degli sfoghi, il Partito democratico sardo assicura " massimo impegno " per provare a risolvere la situazione in maniera positiva.

Todde, che fin da subito ha rappresentato il simbolo del campo largo capace di battere il centrodestra, tira dritto: ha sentito sia Giuseppe Conte sia Elly Schlein, e ha avvertito il supporto della sua forza politica e di tutte quelle della maggioranza. La sua convinzione è chiara: l'atto della commissione regionale di garanzia elettorale non può farla decadere, cosa che invece può fare solo il Consiglio regionale.

Quindi sono nel pieno della mia legittimità e vado avanti serenamente

", ha ribadito. Ma in Aula si rischia di ballare: l'irritazione del Pd avrà una portata tale da far saltare tutto? L'effetto domino è un incubo per il centrosinistra.