Scuola, 32,2 milioni contro la dispersione: Valditara firma il decreto

Oltre 32,2 milioni di euro alle scuole delle aree più fragili per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che destina nuove risorse agli istituti secondari di primo e secondo grado situati nei territori maggiormente esposti al rischio di abbandono.
Il provvedimento è rivolto alle scuole collocate nelle aree periferiche e a più alta fragilità sociale, dove l’istituzione scolastica rappresenta spesso l’unico presidio educativo stabile. L’obiettivo è prevenire l’uscita precoce dal sistema scolastico attraverso interventi mirati e strutturati.
“Ho voluto destinare queste ulteriori risorse – ha dichiarato il ministro – al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, riservando una particolare attenzione alle scuole delle aree periferiche e delle aree a maggior rischio di dispersione. Proseguiamo le azioni di Agenda Sud e Agenda Nord a sostegno delle scuole situate nelle aree con maggiori fragilità, per promuovere attività innovative, di personalizzazione degli apprendimenti, di orientamento, di valorizzazione dei talenti e di tutoraggio, affinché nessuno studente sia lasciato indietro”.
Il decreto prevede la destinazione delle risorse alle scuole secondarie di primo esecondo grado maggiormente esposte al rischio di dispersione, con interventi orientati alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, all’orientamento scolastico e al tutoraggio degli studenti più fragili.