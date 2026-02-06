Scuola: arriva “AscoltaMI”, il sostegno psicologico per gli studenti. L'annuncio di Valditara

Un nuovo strumento digitale è pronto a entrare nelle scuole italiane, si chiama AscoltaMI ed è un servizio di supporto psicologico rivolto agli studenti, fruibile in modalità telematica. La misura, fortemente innovativa, è stata approvata ieri in Conferenza Unificata, segnando un passo concreto verso la tutela del benessere emotivo dei giovani nelle scuole.

Accesso semplice tramite UNICA

Gli studenti potranno accedere al servizio attraverso UNICA, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) che raccoglie in un unico spazio digitale tutte le iniziative e i servizi utili per la vita scolastica. Grazie a un’app dedicata, sarà possibile richiedere incontri individuali con psicologi esperti, in modo rapido e sicuro.

Perché è importante

L’obiettivo di AscoltaMI è individuare tempestivamente situazioni di disagio personale e favorire il superamento delle fragilità tipiche dell’età evolutiva. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati, che potrebbero incontrare difficoltà nella partecipazione piena alla vita scolastica.

Come funzionerà il servizio

Il sostegno psicologico sarà erogato tramite voucher individuale utilizzabile una sola volta nell’arco dell’anno scolastico, con cinque incontri della durata di 60 minuti ciascuno. Gli psicologi coinvolti saranno selezionati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) tra professionisti iscritti all’albo da almeno tre anni e con comprovata esperienza in ambito scolastico e nei progetti dedicati all’età evolutiva.

Una misura sperimentale finanziata dal MIM

Il progetto è sostenuto da un finanziamento di 18,5 milioni di euro a partire dal 2026. L’applicazione dovrebbe diventare operativa entro i primi giorni di marzo, non appena sarà ottenuto il via libera dal Garante della privacy.

Le parole del Ministro Valditara

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato: "Con il parere della Conferenza Stato-Regioni, si avvia a operatività una misura fortemente innovativa, destinata ad offrire agli studenti un supporto psicologico importante. Ringrazio anche l'Ordine degli psicologi per la preziosa collaborazione. La misura si va ad aggiungere alle altre già avviate dal Ministero per favorire la crescita delle studentesse e degli studenti in un ambiente sano, in cui possano esprimersi al meglio i talenti di ciascuno. Con l'app per il sostegno psicologico rafforziamo ulteriormente la scuola costituzionale, che ha al centro la persona dello studente."

Uno strumento capillare e accessibile

AscoltaMI rappresenta dunque un intervento flessibile e sostenibile, pensato per supportare in modo concreto gli studenti dell’ultimo

anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Un passo importante verso la costruzione di un ambiente scolastico più attento al benessere psicologico dei giovani.