Sanremo, l'affondo di Salvini: "Mattarella ha diritto di svagarsi"

All'indomani dell'esordio del 73esimo festival di Sanremo, intervistato in radio su Rtl 102.5, Matteo Salvini ha commentato quanto accaduto ieri sul palco del teatro Ariston. Per la prima volta al Festival si è vista la presenza di un presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, arrivato in Riviera con la figlia Laura, ha presenziato alla prima mezz'ora di spettacolo, quella che ha visto come mattatore Roberto Benigni con un monologo sulla Costituzione, incentrata principalmente sulla Carta come strumento antifascista. " Ha diritto di svagarsi anche il presidente della Repubblica. Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco ", ha sottolineato Matteo Salvini.

Matteo Salvini, spiegando la sua visione della kermesse canora, ha quindi aggiunto: " Riempire il Festival di contenuti extra Festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c'è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro ". Il riferimento di Matteo Salvino è anche alla polemica che è infiammata nei giorni scorsi in merito alla possibile partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alla fine, il capo di Stato dell'Ucraina non ci sarà, né in video né con la lettura di una lettera, che invece verrà letta da Amadeus nel corso dell'ultima serata.

Non sono mancate le polemiche della sinistra a seguito delle parole del vicepremier. " Salvini che spiega a Mattarella come affrontare la Costituzione è veramente l'ultima scena a cui avrei mai immaginato di assistere. Salvini taccia, faccia il suo lavoro che da ministro mi pare stia facendo molto poco, soprattutto per lo sviluppo di queste comunità ", ha detto il candidato governatore della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. " Solo lui poteva dire che il presidente Mattarella è andato a Sanremo per "svagarsi", banalizzando la presenza del capo dello Stato al Festival, decisa per celebrare i 75 anni della Costituzione in un grande evento popolare che unisce l'Italia. Parole imbarazzanti, che si commentano da sole. Ma questo è Salvini... ", ha dichiarato, invece, Mara Carfagna. Dall'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti è arrivata un'altra bordata al vicepremier: " Salvini continua a cercare armi di distrazione di massa dalla sua caduta libera. Lasci stare Mattarella che a Sanremo non è certo andato a svagarsi ma a promuovere il nostro bene più prezioso: la Costituzione. Bravo presidente! ".