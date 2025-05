"Se non risponderà sarà mobilitazione". L'ennesimo proclama di Landini contro il governo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concludendo dal palco ai Fori Imperiali a Roma la manifestazione del Primo maggio, ha lanciato l'ennesima provocazione al governo guidato da Giorgia Meloni, in vista dell'incontro dell'8 maggio, che si augura sia " di trattativa vera ". Finora, il sindacato ha sempre respinto le proposte del governo, alzando le barricate e pretendendo l'accettazione di ogni proposta a senso univoco. " Se il confronto con il governo sarà finto, senza risposte, e se non verrà aperta una vera trattativa, si aprirà una fase di mobilitazione e di sostegno della piattaforma unitaria che abbiamo presentato a questo governo due anni fa e anche ai precedenti, ma non è mai stata presa in considerazione ", ha annunciato Landini. Il governo ha già stanziato 1,2 miliardi di euro, come annunciato dal premier Giorgia Meloni, per la sicurezza, per azioni concrete a sostegno dei lavoratori.

Nell'occasione della festa del Primo maggio, Landini ha anche fatto un po' di campagna elettorale per il Referendum invitando i presenti a usare " tutti gli strumenti democratici, anche quello del voto. Un diritto conquistato quello di andare a votare ". E arringando la folla, il sindacalista sempre più spalla delle opposizioni, ha sostenuto che il Primo maggio festa del lavoro " non ce lo ha regalato nessuno, è stata una conquista. I diritti non ce li ha regalati nessuno. L'obiettivo è che nessuno deve più morire sul lavoro. È il momento di mobilitarci per cambiare la situazione ".

Questo, ha aggiunto, " è il giorno per ricordare chi ha perso la vita sul lavoro, ed è un impegno che tutto il sindacato si deve assumere perché non si deve lasciare solo nessuno, chi perde un familiare rischia di rimanere solo. Dobbiamo essere vicini a quelli che rimangono per batterci assieme affinché si cambi questa cultura. Nessuno deve più morire sul lavoro. Non è il momento della propaganda, è il momento di affrontare seriamente i problemi ".

L'auspicio è che i proclami della Cgil, che non sono molto distanti da quelli della politica, si tramutino in qualcosa di realmente concreto e che ci sia una vera intenzione di collaborare con il governo, al di là delle ideologie. Finora, questo obiettivo non è stato raggiunto.