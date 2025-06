"Sembro Mirko dei Bee Hive". Elly si tinge di rosso per una promessa

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si può dire che Elly Schlein non sia un politico che mantiene le promesse. La segretaria del Pd, oggi, si è lasciata tingere una ciocca di capelli di rosso durante una puntata del programma radiofonico di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Sembro Mirko dei Bee Hive", ha commentato Schlein che, in tempi non sospetti, aveva promesso alla co-conduttrice Geppi Cucciari di farsi tingere i capelli in caso di vittoria alle primarie. E così, mentre veniva intervistata, il parrucchiere Antonio Frisina le ha sistemato l'acconciatura proprio come il cantante protagonista del cartone animato Kiss me Licia che veniva trasmesso da Italia1 negli anni '80. La segretaria dem, poi, ha imbracciato la chitarra e si è messa a suonare i Cranberries, più precisamente il brano 'Zombie'. "Ho iniziato a suonarla da adolescente perché c'era un ragazzo che mi piaceva e che però suonava la batteria", ha rivelato Schlein che, poi, ha aggiunto: "Io gli chiesi di insegnarmi a suonare la batteria e lui mi rispose: lo farò quando tu mi insegnerai la chitarra". E ancora: "Raccolsi i miei risparmi ed andai a comprarmi una chitarra elettrica molto modesta, una finta Stratocaster. Quando tornai a casa, bussai alla porta. Mi aprì mio padre che, - ha detto Schlein - quando vide chitarra ed amplificatore, richiuse la porta". Alla fine, però, le lezioni non si tennero perché "si vede che era passata l'infatuazione. Però ho imparato a strimpellare", ha concluso Schlein che, tornando a parlare di politica, ha detto: "alla Meloni dedico 'Lo scrutatore non votante' di Bersani". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è una che dice 'vado a votare ma non ritiro la scheda': ecco, mi sa che è lei a non far capire cosa vuol fare, nella peggiore delle ipotesi è una presa in giro degli italiani", ha aggiunto Schlein che, poi, risponde così alle critiche ricevute: "Che non si capisca quel che dico è una cosa sostenuta dalla destra".

E, infine, sull'ipotesi di fare il, dice: "Mi spiega perché non dovrei essere in grado di farlo? Ma io sono impegnata a costruire l'alternativa a Meloni, poi tempo al tempo per definire tutto. Un passo alla volta. Vivo l'impegno giorno per giorno, come parte di un progetto collettivo che sta portando i frutti".