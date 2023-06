"Le sfide dell'Europa e il futuro di Forza Italia"

Nell'ambito di un convegno legale abbiamo avuto l'opportunità di intervistare l'onorevole Raffaele Nevi, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. L'intervista ha toccato diversi temi, da questioni nazionali a problematiche europee.

Nevi è stato interrogato sulle dinamiche in Europa e ha sottolineato i grandi cambiamenti in atto. In particolare, ha menzionato la visita di Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo a Bruxelles, definendolo un interlocutore di lunga data. Ha evidenziato l'importanza di costruire una maggioranza di centrodestra in Europa, ponendo fine alla coabitazione con i socialisti.

Parlando di temi ambientali, l'onorevole Nevi ha evidenziato le differenze di vedute sulle politiche legate al clima e all'agricoltura rispetto ai socialisti. Ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato, utilizzando la tecnologia e la ricerca per la sostenibilità ambientale senza sacrificare lo sviluppo economico e l'occupazione.

Riguardo al futuro di Forza Italia Nevi ha annunciato il ritorno attivo di Silvio Berlusconi nel partito, sottolineando il suo ruolo nel consolidamento delle idee riformiste, liberali e garantiste all'interno della coalizione di centrodestra. Ha sottolineato l'importanza di mantenere una posizione centrista, puntando sulla tutela e lo sviluppo dell'industria italiana per creare occupazione e benessere.

Nevi ha concluso l'intervista esprimendo fiducia nelle prossime elezioni europee, in cui Forza Italia si candida a interpretare il messaggio di una visione riformista e liberale. Ha sottolineato l'importanza di avere istituzioni europee allineate a queste idee e ha ribadito l'impegno del partito nel governo italiano.

In sintesi, l'intervista all'onorevole Raffaele Nevi ha offerto una panoramica sulle sfide dell'Europa, evidenziando la necessità di costruire una maggioranza di centrodestra e promuovere politiche sostenibili ed equilibrate. Inoltre, sono state affrontate le prospettive future di Forza Italia, con il ritorno attivo di Silvio Berlusconi e l'impegno del partito nel governo italiano.