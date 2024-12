Sfratto del Leonka, anche i consiglieri dei Verdi con gli antagonisti. Lega: "Sala spieghi in aula"

Assembramento di antagonisti contro lo sfratto del Leoncavallo occupatp

Ancora una volta, niente ordine esecutivo per lo sfratto del Leoncavallo, il centro sociale che occupa da decenni le strutture in via Watteau a Milano. C'erano alcune centinaia di attivisti e antagonisti, oggi, per protestare contro lo sfratto e all'ufficiale giudiziario non è restato altro da fare che consegnare l'avviso e dare appuntamento al prossimo fine gennaio. Con loro, con gli antagonisti, c'erano però anche esponenti della politica locale, consiglieri della maggioranza di Palazzo Marino, guidata da Beppe Sala, che si sono schierati con il centro sociale che occupa illegalmente immobili di proprietà di una società.

" Stamattina siamo state tante e tanti a rispondere all'appello in difesa del Leoncavallo, sotto sfratto dall'immobile di via Watteau occupato da ormai 30 anni dallo spazio pubblico autogestito e di proprietà di una delle più grandi e ricche famiglie di immobiliaristi della città, i Cabassi ", hanno dichiarato i consiglieri dei Verdi a Palazzo Marino Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara. " La grande partecipazione di oggi testimonia l'affetto dei milanesi per una realtà che nei suoi 50 anni di occupazioni ha segnato in modo profondo l'immaginario e la storia sociale, politica e culturale della città. Il Leoncavallo però rappresenta ancora oggi qualcosa di fondamentale ma che sta scomparendo da Milano: un posto dove nessuno cerchi di venderti qualcosa, uno spazio da poter abitare e riempire senza dover affrontare un affitto stellare ", proseguono. A parte che la "grande partecipazione" si è fermata a 300 attivisti, meno di quelli che scendono ogni sabato in piazza, su un totale di 1,4 milioni di abitanti. Il "grande affetto", quindi, è solo nella percezione dei consiglieri.

" Milano, divorata dalla rigenerazione e dalla gentrificazione, ha fame di luoghi liberi, fuori dalla logica della rendita e della valorizzazione economica e per questo ci stiamo battendo con il Comune perché l'esperienza del Leo, a cui auguriamo altri 50 anni e più, e degli altri spazi sociali della città possa continuare ", hanno concluso, giustificando e appoggiando strategie illegali, che ledono i diritti di chi legittimamente detiene la proprietà di uno stabile. La proprietà privata, nonostante loro non siano d'accordo, esiste in Italia ed è un diritto costituzionalmente garantito.