"Si butta via", "A sinistra rabbiosi", è scontro tra Vecchioni e Salvini

L'affondo gratuito di Roberto Vecchioni contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in diretta sulla televisione pubblica proprio non è andato giù al vicepremier Matteo Salvini, che ha voluto esprimere la propria opinione in merito alla vicenda tramite i social network.

Cosa è accaduto su Rai Tre

Ospite di Massimo Gremellini, padrone di casa della trasmissione "Le Parole", in onda su Rai Tre, il celebre cantautore lombardo ha approfittato della lavagna a sua disposizione per lanciare una stilettata nei confronti del titolare del dicastero della Pubblica istruzione. "A volte il nomen è un omen, no? Nomen omen..." , ha spiegato Vecchioni agli altri ospiti del programma mentre si avvicinava alla lavagna. "Se voi calcolate..." , ha proseguito il cantante, mentre scriveva qualcosa col gesso. "Val(e) di tara" , compare sulla scura superficie: qualcuno chiede dei chiarimenti sul significato della scritta. "Non è né un peso netto né uno lordo" , ha aggiunto il cantautore, "è quello che si butta via, cioè la 'tara'". "Però no, insomma...", si affretta a replicare il conduttore della trasmissione, in evidente imbarazzo per l'inattesa uscita del suo ospite. "Sì" , controbatte uno sprezzante Vecchioni, per nulla intenzionato a fare marcia indietro, "questo me lo sono permesso io di dirlo".

La replica di Salvini

Non si è fatta attendere la risposta da parte del governo, giunta per bocca del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Vecchioni, Vecchioni, che caduta di stile, per di più sulla tivù pubblica" , ha scritto infatti il vicepremier sulla propria pagina personale Twitter. "A sinistra sono sempre più nervosi e rabbiosi" , ha aggiunto in conclusione il segretario della Lega, "noi rispondiamo con sorriso e lavoro".

L'episodio ha scatenato il web, tra sostenitori della posizione espressa dal cantautore e suoi detrattori. "Il Vecchioni cantante lo salvo, il Vecchioni insegnante lo avrei licenziato. La scuola non può essere veicolo di propaganda, ma di conoscenza" , commenta un utente. "Un altro che, come Guccini, si è rimbecillito in modo patetico, tifando maldestramente come un gufo impagliato per la “fu” sinistra, senza nemmeno accorgersi che oggi è lo schieramento dei peggiori vipponi conformisti e dei più cinici milionari. Che tristezza" , affonda un altro. "Vi dà fastidio che le persone esprimano liberamente le loro opinioni. Siete fatti così" , attacca invece un internauta.