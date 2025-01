“Siamo stati hackerati”. E sul profilo del Pd spuntano video hot

Il profilo Facebook hackerato e l’avviso

Video hot, e non solo, nel profilo del Partito democratico di Pistoia Centro, che da alcuni giorni è vittima di qualche bontempone che è riuscito a prendere possesso dell'account per pubblicare immagini simil-porno. Da parte del Partito democratico sembra non esserci la capacità di recuperare le credenziali, evidentemente già cambiate, per riprendere possesso del profilo. Non è chiaro per quale motivo gli hacker abbiano mostrato interesse per quel particolare profilo, dal momento che si tratta di una sezione locale e che il suo monte follower non è nemmeno particolarmente elevato, attestandosi sotto i 6400 follower.

Quel che potrebbe essere successo è che sia arrivato un messaggio di spam/pishing all'amministrazione, finita in mezzo a una moltitudine di profili nei quali gli hacker hanno provato a "pescare", e che qualcuno abbia cliccato per errore, aprendo di fatto le porte a chi voleva sottrarre le credenziali. " In molti ci state segnalando che la pagina Facebook di uno dei nostri Circoli sta pubblicando contenuti impropri. Purtroppo si tratta di una Pagina che era già stata hackerata da tempo e a cui i referenti del Circolo Pd non hanno più accesso. Abbiamo già segnalato a Meta-Facebook tale pagina, e stiamo continuando a farlo, affinché possa essere cancellata ", spiegano dal circolo comunale del Partito democratico di Pistoia.

" Grazie a tutti e tutte per le segnalazioni... In effetti, per iniziare bene l'anno, un po' di prese in giro ci mancavano ", scrivono ancora. chissà a cosa fanno riferimento, probabilmente hanno avuto altri problemi e questo si va ad aggiungere. Oppure chissà, ancora non hanno digerito la riconferma del sindaco Tomasi, rieletto nel 2022? In ogni caso hanno fatto reclamo e teoricamente, con una nuova attività sul profilo hackerato, Meta probabilmente interverrà a breve per riconsegnare le chiavi agli amministratori, con la speranza che non le "perdano" un'altra volta.

