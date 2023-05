A Siena il primo sindaco donna è del centrodestra: al ballottaggio vince Nicoletta Fabio

Alle 15 sono stati chiusi i seggi per il ballottaggio delle elezioni amministrative del Comune di Siena, dove a contendersi la poltrona da sindaco c'erano due donne, Nicoletta Fabio sostenuta dal centrodestra, e Anna Ferretti, sostenuta dal centrosinistra. L'affluenza nel capoluogo toscano alla fine dei due giorni concessi per il voto è stata del 56.95%, la più alta tra i capioluoghi di provincia a questo turno. Ufficialmente, nessun apparentamento è stato fatto, anche se ufficiosamente ci sono stati alcuni avvicinamenti. Il risultato finale vede la candidata del centrodestra vittoriosa col 52.16% contro quella del centrosinistra al 47.84%.

Nicoletta Fabio, con un ampio margine di voti, ha sconfitto la sua avversaria e diventa il primo sindaco donna di un capoluogo toscano. Siena ha affidato il mandato di governo della città alla candidata del centrodestra, che al primo turno aveva preso il 30,5% mentre la candidata sostenuta dal centrosinistra si era fermata al 28.7%. Al ballottaggio, Nicoletta Fabio è stata sostenuta dalla lista civica Sena Civitas: " Dagli incontri avuti con lei, è emersa infatti determinazione e volontà di effettivo cambiamento di metodi e mentalità, unitamente ad un indiscusso grande amore per Siena e per tutto ciò che rappresenta la sua storia ". Al primo turno, Sena Civitas ha raccolto 1.099 voti raggiungendo da sola il 4.3%. Due settimane fa aveva appoggiato il candidato Fabio Pacciani, giunto però terzo con poco più del 22%.

La città è passata in mano al centrodestra al 2018 e visto il risultato di questo ballottaggio, ma anche del primo turno, un'amministrazione diversa rispetto a quelle rosse che hanno contraddistinto per anni Siena è piaciuta ai cittadini, che anche stavolta hanno voluto dare fiducia a un sindaco di centrodestra. Un altro tetto di cristallo in Italia è stato rotto e ancora una volta non è stata la sinistra a farlo. Nicoletta Fabio, classe 1961, è un'insegnante di lungo corso ruolo nei licei toscani, dove è docente di materie letterarie. Dal 1995 insegna presso il liceo delle Scienze umane "Piccolomini".