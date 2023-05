Elezioni Comunali e ballottaggi 2023: ecco tutti i risultati

Articolo in aggiornamento

Il centrodestra prova a consolidare il risultato positivo delle elezioni amministrative, il centrosinistra spera nell'effetto Elly Schlein. I ballottaggi sono imprevedibili e i partiti si affacciano al secondo turno incrociando le dita. Gli occhi sono puntati tutti sulle 7 principali città chiamate nuovamente al voto (Vicenza, Ancona, Pisa, Siena, Terni, Brindisi e Massa) e sulla Sicilia. Al primo turno il centrodestra aveva trionfato a Sondrio, Treviso, Imperia e Latina; invece il centrosinistra aveva portato a casa Brescia e Teramo.

Le elezioni in Sicilia

Dalla Sicilia arrivano ottime notizie per il centrodestra, che si appresta a trionfare al primo turno in ben due città: in base al primo exit poll realizzato da Noto sondaggi, a Catania il candidato Enrico Trantino è in testa con una forchetta tra il 56 e il 60% rispetto a Maurizio Caserta del centrosinistra (27,5%-31,5%); a Trapani Maurizio Miceli del centrodestra è avanti (tra il 42% e il 46%) contro Giacomo Tranchida del centrosinistra (38%-42%).

Alle elezioni comunali di Ragusa il sindaco uscente, il civico Giuseppe Cassì, è avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue il candidato del centrosinistra, Riccardo Schinnà, tra il 18% e il 22%. Invece a Siracusa si va verso il ballottaggio tra Ferdinando Messina del centrodestra (24%-28%) e Renata Giunta del centrosinistra (23%-27%).

Ancona

Ad Ancona il centrodestra si avvicina alla clamorosa vittoria. Daniele Silvetti è in vantaggio al 51,30% contro il 48,70% di Ida Simonella. Al primo turno il candidato del centrodestra si era posizionato primo con un ottimo 45,11%; invece il profilo su cui hanno scommesso Pd, Terzo Polo e liste civiche partiva dal 41,28%.

Pisa

Due settimane fa a Pisa si era assistito all'inverosimile: l'uscente Michele Conti del centrodestra si era fermato al 49,96% e per pochissimi voti non era riuscito a strappare la vittoria al primo turno. Ora dovrà vedersela con Paolo Martinelli che gode dell'appoggio di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi-Sinistra italiana e un paio di civiche.

Siena

A Siena il duello del ballottaggio è tutto al femminile. Nicoletta Fabio del centrodestra parte dal 30,51% di un paio di settimane fa, mentre la sfidante Anna Ferretti (sostenuta da Pd, Sinistra italiana e la sua lista) prova il ribaltone iniziando dal 28,75%. C'è oltre un 40% da conquistare tra gli elettori che avevano scelto altri candidati: si giocherà tutto sulla caccia agli indecisi.

Terni

Il centrosinistra non prende parte al ballottaggio di Terni, dove cerca la vittoria Orlando Masselli del centrodestra (35,81%). A sfidarlo è Stefano Bandecchi (28,14%) appoggiato da Alternativa popolare, Noi con Terni e Terni per loro. Al primo turno erano stati esclusi sia Josè Maria Kenny del centrosinistra (21,94%) sia Claudio Fiorelli supportato dai 5 Stelle (10,82%).

Vicenza

A Vicenza il centrosinistra parte in vantaggio. Giacomo Possamai, sostenuto da Partito democratico e Terzo Polo oltre che dalle civiche rosse, al primo turno aveva ottenuto il 46,23% delle preferenze. Invece Francesco Rucco del centrodestra, sindaco uscente, aveva incassato il 44,06%. Il grillino Edoardo Bortolotto non era andato oltre l'1,69%.

Brindisi

A Brindisi l'asse giallorosso è chiamato a rincorrere. Al primo turno Giuseppe Marchionna del centrodestra aveva centrato il 44%, mentre Roberto Fusco di Partito democratico e Movimento 5 Stelle si era attestato al 33,32%. Il candidato proverà a intercettare i voti dell'elettorato di Riccardo Rossi, il sindaco uscente sostenuto da Verdi-Sinistra italiana che due settimane fa aveva preso il 10,14%.

Massa

Entrambe le coalizioni a Massa si erano presentate divise. Se la vedranno Francesco Persiani (Lega e Forza Italia) forte del 35,42% e Romolo Enzo Ricci (Pd, Verdi-Sinistra italiana) che parte dal 29,95%. Al primo turno gli alleati avevano fatto scelte differenti rispetto a quelle della coalizione: Fratelli d'Italia e Noi moderati avevano puntato su Marco Guidi (19,99%); il M5S aveva fatto asse con Unione popolare per Daniela Bennati (5,45%).