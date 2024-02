"La sigla di Mare Fuori...". E la Schlein cede a Sanremo

La politica non è l’unica passione di Elly Schlein, questo lo sappiamo. Ma quello che forse alcuni non sanno è che la segretaria del Partito Democratico è patita del Festival di Sanremo. Esattamente come migliaia di italiani, la dem si è dedicata al “TotoSanremo” tra pagelle canore ed estetiche, tra serio e faceto. Un appuntamento che va avanti da quindici anni, quello delle “cronache sanremesi”, che la politica non ha voluto sacrificare sull’altare del Nazareno. E non mancano gli spunti divertenti.

Inaugurato nel 2009, con l’attuale segretaria piddina ventitreenne, l’appuntamento con la kermesse canora è rivolto ai 30 mila follower/amici del profilo personale di Facebook. Una tradizione a cui non rinuncia "per coerenza" come lei stessa ha ammesso, ma anche per divertimento e amore per la musica. Certo, ora le responsabilità sono molte più di prima e non è mancato un monito agli utenti: “Siate più istituzionali del solito, che ci guardano" .

“Non avrete mica pensato che con questo nuovo ruolo avrei abbandonato le tradizioni?!? Come ogni anno, dal lontano 2009, questo spazio è a vostra disposizione per le consuete cronache sanremesi!” , si legge nel post della Schlein che ha dato il via libera ai commenti. Come evidenziato dal Corriere della Sera, tra compagni di partito, fan e amici storici non mancano i commenti ironici. Da segnalare il "premio Chanteclaire" assegnato all'abito piumato dei Ricchi e Poveri per il loro abito piumato ma soprattutto l’amore viscerale della segretaria dem per la serie tv “Mare Fuori": “Comunque io mi sono cantata tutta la sigla di 'Mare fuori'” .