Siluro di De Luca a Schlein e Pd: "Per far carriera..."

Vincenzo De Luca ne ha per tutti, e durante una diretta Facebook affonda il colpo in particolar modo contro il Partito democratico, reo di aver aspramente criticato la sua gestione della Campania con l'obiettivo di fare proselitismo in vista delle prossime elezioni regionali.

"Ci sono due argomenti che nei prossimi mesi saranno affrontati in termini di mistificazione e demagogia" , annuncia il governatore, "a partire dai trasporti, per cui dovrebbero invece fare un monumento alla regione Campania per quello che ha fatto in questi anni" . "C'è qualche demagogia" , prosegue De Luca, "e c'è anche qualche imbecille del Partito democratico che anziché ringraziare la Regione e prenderla a modello continua a raccontare idiozie" . Poi sgancia la bomba con qualche malcelato riferimento: "Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli".

"In questi anni la regione Campania ha consegnato alle aziende di trasporto pubblico locale 1.500 autobus nuovi che abbiamo acquistato" , prosegue il governatore, snocciolando i numeri registrati sotto la sua criticata gestione. "Dopo questo miracolo che abbiamo fatto resta una criticità, di cui abbiamo già parlato esplicitamente, senza aspettare che qualche imbecille facesse demagogia a tempo perso" , affonda ancora il presidente della regione Campania, "ed è il servizio sulla Circumvesuviana" . "Ma anche qui possiamo parlare a testa alta nei confronti di chiunque, nessuno sulla Circumvesuviama ha mai programmato o investito niente" , considera, prima di rivolgere un'altra stilettata ai suoi detrattori: "Vorrei dire a qualche imbecille che fa demagogia, tu che cosa proponi? Il nulla".

"Riteniamo di aver fatto fino in fondo il nostro dovere e di aver fatto tutto quello che era umanamente possibile e anche di più" , aggiunge polemicamente, "se qualche professore o qualche scienziato ha altre soluzioni, ce le dia. Noi siamo pronti sempre ad imparare". "È dura lavorare qui, e c'è pure chi pensa di mettere la Campania in vendita al migliore offerente sull'altare delle coalizioni politiche" , spiega De Luca riferendosi a una sorta di meccanismo di spartizione delle Regioni come da lui dichiarato nel suo intervento.

Nel campo della salute arriva l'affondo contro FdI: "C'è qualche altro imbecille di Fratelli d’Italia che per non lasciare solo quell’imbecille del Pd fa demagogia sui punti di nascita" .

"Saranno mesi di campagna elettorale e di imbecillità, ma noi risponderemo punto per punto a tutte le idiozie che metteranno in circolazione"

"Saranno mesi di campagna elettorale e di imbecillità, ma noi risponderemo punto per punto a tutte le idiozie che metteranno in circolazione", promette il governatore.