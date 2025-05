"Sta banda di co**ioni", De Luca e lo scambio di battute con Crosetto

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle telecamere non è sfuggito il siparietto tra Vincenzo De Luca, Guido Crosetto e Alberto Cirio, che si sono incontrati quest'oggi, sabato 17 maggio, al Salone del Libro di Torino: un breve video di saluti e cordialità tra le parti, nel quale ha trovato posto anche qualche battuta pungente che, intercettata dai microfoni, ha fatto rapidamente il giro del web

Informato della presenza del ministro della Difesa, il presidente della Regione Campania si è diretto verso di lui, trovando ad accoglierlo anche il collega piemontese Alberto Cirio. "Ti posso salutare?" , dice Crosetto a De Luca, sorridendogli, "Come stai?" . Anche il governatore del Piemonte lo saluta con un sorriso e una stretta di mano affettuosa. "Questo delinquente, lo sto cercando al telefono" , si lamenta del collega De Luca. "Ma ti ho chiamato due volte stamattina" , ribatte Cirio. "Ma che ca**o mi hai chiamato?" , scherza ancora il governatore campano, "Io ti ho chiamato tre giorni".

"Come stai?" domanda poi De Luca a Crosetto. "Bene, bene, e tu?" , replica il ministro. "Bene bene..." , si interrompe, "diciamo bene, diciamo così" . In effetti il presidente della Campania sta continuando a combattere la sua battaglia personale con l'obiettivo di restare al timone della Regione per un altro mandato, e anche negli ultimi giorni c'è stata più di qualche tensione col Pd e col Movimento CinqueStelle. "Per il resto, avete un'assicurazione, campate tranquilli per altri vent'anni" , scherza De Luca rivolgendosi a Crosetto, prima di lasciarsi andare all'esternazione che maggiormente è balzata all'attenzione di quanti hanno visto il video: "Co' sta banda di co**ioni" , affonda il governatore campano, presumibilmente rivolgendo le proprie critiche alle opposizioni.

"Quando passi da Roma passa a salutarmi, ti aspetto molto volentieri" , dice il ministro della Difesa prima di congedarsi. "Con grande piacere, ho stima di voi democristiani" , ironizza ancora il presidente della Regione Campania rivolgendosi ai suoi interlocutori che gli sorridono, "Ciao, allora buon tutto, stammi bene" , saluta Crosetto. "Amico mio, devi venire a Venezia o no?" , gli domanda Cirio. "Sì, vengo, vengo" , risponde De Luca.

È tempo, infine, per le foto di rito, con il

governatore campano che ancora una volta si prende la scena, scherzando sull'altezza del ministro., scherza infine De Luca dopo lo scatto, scatenando l'ilarità dei presenti.