Silvio Berlusconi, il ricordo a due anni dalla scomparsa: "Mi guida anche nel silenzio"

Sono trascorsi due anni da quando Silvio Berlusconi è venuto a mancare. Era il 12 giugno del 2023 ma ancora oggi il suo ricordo è vivido nella memoria, non solo di chi ne ha apprezzato la politica in vita ma anche di chi, a posteriori, ammette di riconoscerne il valore. Sui social sono soprattutto i più giovani, che non hanno fatto in tempo a vivere in pieno l'era politica del Cavaliere, a ricordarlo e a mantenerne vivo il ricordo utilizzando i suoi video e le sue fotografie come meme. Qualcuno potrebbe suggerire che non è rispettoso ma l'autoironia e l'ironia di Berlusconi era nota in tutto il mondo e c'è chi è pronto a sostenere che avrebbe senz'altro apprezzato questo tipo di omaggio che, nella cultura moderna, lo eleva ancor di più al rango di indimenticabile. Il suo sbarco su TikTok con quel suo "tic, toc, tac" è stato uno dei momenti più alti di quel particolare social.

Berlusconi è stato un politico lungimirante, pragmatico ma anche idealista e molti dei suoi sogni è anche riuscito a conquistarli. Ma è stato soprattutto un comunicatore e come tale riusciva sempre a intercettare il target giusto. Parlava ai giovanissimi e parlava agli anziani, agli imprenditori così come agli operai. Sapeva fare discorsi ispirati ai convegni e allo stesso tempo raccontare barzellette. Parlava con i capi di Stato di tutto il mondo ma anche con le migliaia di dipendenti delle sue aziende, qualunque ruolo avessero, che oggi lo ricordano con grande affetto. Questa sua versatilità e capacità è ciò che emerge dai ricordi di chi sui social continua a condividere i suoi interventi, considerati di ispirazione per tanti. " Non ne nasceranno più uomini così, non ci sarà mai nessuno grande come lui ", è uno dei commenti più ricorrenti che si possono leggere online.

Di lui, suo fratello Paolo Berlusconi ha detto in queste ore che era un " uomo buono ", che " non ha mai conosciuto l'odio e il rancore nonostante tutto quello che ha ingiustamente dovuto subire ". Pochi giorni prima di lasciare questo mondo, prosegue il fratello, il Cavaliere " ha scritto di proprio pugno come voleva essere ricordato: un uomo giusto, forte, generoso. Tralasciando le sue eccezionali doti di imprenditore in tutti i settori in cui si è cimentato ". Anche sua figlia Barbara Berlusconi ha voluto ricordare il padre e l'ha fatto con un messaggio social, sottolineando che due anni fa " è venuto a mancare un uomo che ha saputo immaginare ciò che non c'era ancora. Ha costruito con coraggio, ha vissuto con entusiasmo, ha amato con autenticità ". La sua forza più grande, ha aggiunto, " era l'umanità: generosa, instancabile, vera. Due anni domani, ma sembra ieri. Il tuo esempio mi guida ancora, anche nel silenzio ". Domani sulle reti Mediaset unificate alle 20.40 verrà trasmesso "Caro Presidente, il tempo vola", uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche.

Mentre in privato si terrà unanella cappella di Arcore, a cui seguirà un pranzo. Tra gli altri, saranno presenti, a quanto si apprende, i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. E poi Marta Fascina, il fratello Paolo Berlusconi, oltre a Gianni Letta e Fedele Confalonieri.