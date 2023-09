Paolo Berlusconi a Marta Fascina: "Silvio c'è, basta con le lacrime"

Sono trascorsi più di tre mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ma l'assenza del Cavaliere è sempre palpabile. Lo sa bene il fratello Paolo, intervenuto lunedì a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani, ma il suo messaggio è quello di andare avanti. "Silvio c'è" , ha esordito il fratello minore del fondatore di Forza Italia: "Ci ha momentaneamente lasciato, ma c'è sempre. Basta con le lacrime" . Un pensiero anche a Marta Fascina: "L'ho detto anche a lei, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto, ma soprattutto un suo dovere" .

Paolo Berlusconi ha continuato a ricordare il fratello tra commozione e sorriso: "Dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo" . Definito dallo stesso Paolo "un pezzo di Silvio" , Galliani ha tenuto a precisare che un erede politico del Cavaliere non esiste: "Ma ci sono persone molto valide in tutto il centrodestra. La cosa più importante che ho imparato da lui? Sono troppe. Ma penso il fatto che salutava il presidente degli Stati Uniti e la più umile delle persone allo stesso modo. Se riuscissi a fare il 10% di quel che mi ha insegnato, sarei contento".

Non poteva mancare una battuta sul Monza, società calcistica rilanciata sui grandi palcoscenici proprio dal fondatore di Forza Italia. Paolo Berlusconi è il presidente della società e ha speso qualche parola sui biancorossi, che in questa prima parte di stagione hanno raccolto cinque punti: "Non cambierei il Monza con nessun altra squadra della nostra categoria. La squadra si conosce sempre di più e questi punti, rispetto agli zero dello scorso anno dopo cinque turni ci compenseranno di quelli che forse non riusciremo a replicare con le grandi. Lo scorso anno abbiamo fatto sei punti con la Juve, quattro con l'Inter e tre con il Napoli".