"Silvio sarebbe orgoglioso". Paolo Berlusconi promuove il governo Meloni

A domanda secca il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi, non ha alcun dubbio: Silvio Berlusconi sarebbe fiero di questo governo. “Ovviamente sì”, è la risposta consegnata alla stampa a margine di un evento di Forza Italia a Milano. Il motivo è presto detto. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “sta portando, col contributo centrista moderato di buon senso di Forza Italia, un discorso molto equilibrato e apprezzato e si vede dal fatto che il nostro governo sia il più stabile in Europa e il nostro presidente del Consiglio abbia avuto quei riconoscimenti, anche ultimamente, tra i vari presidenti Ue” .

Ma non solo. Il fratello di Berlusconi parla a nome dell’intera famiglia. Un endorsement senza riserve all’operato di Antonio Tajani e del nuovo corso del partito guidato fin dal 1994 da Silvio Berlusconi. La famiglia Berlusconi, ha spiegato, continua "sempre" a sostenere Forza Italia. E, facendo riferimento proprio alla memoria del Cav, Paolo Berlusconi assicura: “Mio fratello sarebbe orgoglioso di quello che è successo in questo anno e mezzo, e sarebbe orgoglioso di come sta portando avanti questa missione Antonio Tajani. Chapeau” .

Il ministro degli esteri, infatti, dopo la morte dell’ex leader azzurro ha portato avanti quello che Paolo Berlusconi definisce “il testamento spirituale di mio fratello” , scritto pochi giorni prima del 12 giugno. Gli obiettivi, a ben vedere, erano esattamente gli stessi: “Che Forza Italia fosse il partito della democrazia, della libertà, della pace, garantista, della giustizia giusta e dello sviluppo economico" . Da qui l’incoraggiamento della famiglia: "Il partito di Forza Italia - ha aggiunto Paolo Berlusconi - che non è un partito di plastica, sta marciando nella direzione giusta".

Parole che coincidono perfettamente con il clima dell’incontro “Un piano industriale per l'Italia e per l'Europa”, organizzato dal partito a Milano. Tra politica estera e dossier interni, Tajani non ha perso l’occasione per ricordare la bussola ideologica portata avanti dal Cav negli ultimi trent’anni. Una direzione liberale, sia sul piano economico sia a livello fiscale. “Come diceva Berlusconi, la ricetta è meno tasse, meno tasse, meno tasse. Perché più guadagnano i cittadini, più si consuma, più soldi entrano nelle casse dello stato” , ha ribadito il leader di FI, ricordando l’abc della tradizione liberale e liberista.

Poi, a stretto giro, è arrivato il messaggio all'opposizione.

“Noi siamo come Ulisse, non ci facciamo condizionare dalle sirene che spesso sono stonate, perchè stiamo bene dove stiamo, fieri e convinti di essere l'anima cristiana liberale riformista e atlantista della colazione di centrodestra che senza di noi non sarebbe il centrodestra

"noi siamo il centro politico italiano, una forza seria e rassicurante". "Non abbandoneremo il bipolarismo - ha concluso - perché siamo figli dell'uomo che lo ha inventato"

", ha proseguito Tajani, sottolineando che