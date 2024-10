"In Sinagoga no, sul palco con J-Ax sì". La Lega inchioda Schlein dopo lo "spettacolo" di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

La perfomance di Elly Schlein sul palco del Mediolaum Forum di Assago a Milano non smette di far discutere. Il segretario del Partito democratico è salito sul palco del concerto del rapper J-Ax per un'esibizione che ha lasciato perplessi anche gli stessi elettori del Pd, che si pongono domande sull'adeguatezza del loro leader. "' Così com'è' è stato il primo Cd della mia vita, avevo 11 anni. Con Ax ci siamo conosciuti, mi aveva messo un like a un intervento con la Meloni in cui difendevo il salario minimo, lo ha colpito. Io gli ho risposto citando i primi pezzi dell'album ", ha dichiarato candidamente.

La sua presenza sul palco di Milano non è passata inosservata tra le fila dei partiti di maggioranza. " Schlein non ha avuto tempo per andare in Sinagoga il 7 ottobre, ma ha preferito cantare una canzoncina a un concerto con J-Ax, due giorni dopo ", ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. " E ora rivela di volere fare la regista. Peggio di lei ci sono soltanto i media italiani che proteggono la loro amata sinistra, ridimensionando questi episodi imbarazzanti ", ha proseguito l'onorevole. Alessandro Giglio Vigna, deputato della Lega, sottolinea che " tra manovra economica e guerre, la Lega e la maggioranza sono al lavoro mentre Schlein fa canzoncine al comizio di J-Ax. Come faranno i suoi giornali amici che dovranno insabbiare lo squallido spettacolo? ".

Affilato anche il commento del senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini: " La canzoncina di J-Ax con la Schlein conferma che lei canta meglio di lui, e che lui fa politica meglio di lei ". Per il momento, al netto della nota, Schlein non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle polemiche e lo stesso ha fatto J-Ax, che non ha voluto commentare la polemiche che lo vede protagonista. Intanto gli elettori del Pd chiedono al loro segretario maggiore serietà e, soprattutto, attenzione nei confronti della politica.

Se questa è l'opposizione, il governo Meloni dura fino al 2050

", è il commento di uno, che però riassume il pensiero di tanti. Intanto Schlein canta e scimmiotta le movenze dell'hip-hop. Ma la domanda che si fanno in tanti è: se sul palco fosse salito un esponente del centrodestra, cosa sarebbe accaduto?