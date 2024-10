Elly Schlein sul palco con J-Ax: il rap del segretario del Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo Ballando con le stelle, Elly Schlein sale sul palco di J-Ax a Milano e inizia a rappare insieme al cantante milanese. Tra lo stupore dei presenti, il segretario del Partito democratico ha dimostrato di conoscere alla perfezione le rime del cantante milanese e di sapersi muovere sulle sue note, con quelle che i giovani di oggi definirebbero mosse da "boomer". Giubbotto il pelle, jeans a zampa di elefante, con il microfono in mano, il segretario ha cantato con J-Ax prima di salutare il pubblico e lasciare.

Una scena quanto meno insolita, che non sarebbe stata nemmeno immaginabile qualche anno fa. Anche solo con il segretario precedente, Enrico Letta, senza scomodare i nomi della politica della prima Repubblica. Solo pochi giorni fa, Alan Friedman ha dichiarato che la segretaria l'ha chiamato al termine della sua esibizione di Ballando con le stelle per complimentarsi con lui, dimostrandosi fan del programma. Che Elly Schlein abbia un lato pop non è un mistero, basta scorrere i suoi profili social per vedere cosa scriveva solo pochi anni fa sull'ex Twitter, quando organizzava i gruppi di ascolto per il festival di Sanremo.

Tuttavia, questa improvvisa voglia di mostrarsi interessata ai fenomeni di costume, forse con l'intento di avvicinare una certa fetta di elettorato in vista delle elezioni regionali che si terranno entro fine mese in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, desta molti sospetti. Se l'esibizione con J-Ax è stata un modo per avvicinarsi ai giovani, Schlein ha evidentemente sbagliato target di cantante. Il rapper milanese si rivolge a un pubblico adulto, che dovrebbe essere già instradato sul voto al Pd e non sono sicuramente sensibili a simili sceneggiate.

La sinistra che si lamenta della scarsadel centrodestra italiano, dirà qualcosa sull'esibizione di Schlein? Difficilmente proferirà parola, anche per l'imbarazzo che una simile scena può generare all'interno del partito.