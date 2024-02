"Sinceramente, quando, quando, quando...". E Schlein cita Annalisa

Elly Schlein deve probabilmente ancora capire in che modo la coalizione di centrosinistra sia riuscita a vincere le elezioni in Sardegna. Con uno scarto dello 0.4% di voti, che corrisponde a circa 3mila preferenze di distacco (voto più o voto meno), a favore della candidata proposta dal Movimento 5 stelle, Alessandra Todde, ma uno svantaggio di 6 punti percentuali nel conteggio delle liste a favore del centrodestra, quest'ultimo ha perso la presidenza di Regione. Il voto disgiunto ha giocato un ruolo fondamentale nel rinnovo del consiglio sardo ma il segretario del Pd, al pari di tutti gli altri esponenti del centrosinistra, ignorano le analisi di voto ed esultano. E Schlein lo fa a modo suo, forse nel tentativo di risultare simpatica e dimostrare che lei è giovane e segue le tendenze.

Ospite di Cartabianca su Rete4, infatti, il segretario del Pd ha citato il brano "Sinceramente" di Annalisa, presentato all'ultimo festival di Sanremo, di cui Schlein non ha mai negato di essere appassionata. " Sinceramente, quando, quando, quando ci mettiamo insieme poi vinciamo e questa è la cosa che poi conta di più in assoluto ", ha detto il segretario del Pd. Oltre a essere l'ennesima dimostrazione che Schlein riesce tenere un'intervista solamente se ha preparato precedentemente il discorso da esporre, studiandosi anche le citazioni per fare colpo, il segretario dimostra anche di essere in profonda crisi di consenso all'interno del partito. La sua posizione è da tempo in bilico e l'unico modo per cercare di tenere quella posizione è provare a dimostrare ai nuovi elettori giovani del Pd che lei ha il loro stesso linguaggio.

Un tentativo piuttosto goffo ma non certo inedito per Schlein, che è abituata a parlare per citazioni musicali. Quella di Annalisa ha fatto storcere il naso a più di qualcuno ma mai come quando, durante l'assemblea nazionale dello scorso giugno ha sciorinato in sequenza citazioni di Diodato, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. Diversi si chiedono se la millantata cultura che dal Pd riconoscono al segretario con tre passaporti sia quella musicale o se sappia andare anche oltre ma, soprattutto, si chiedono se abbia un bignami in cui si appunta le frasi da usare poi all'occorrenza. E considerando che il livello finora espresso da Schlein durante i confronti pubblici non si discosta troppo da quello di un rappresentante di istituto, forse la seconda ipotesi è quella che maggiormente si avvicina alla realtà.