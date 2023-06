"Era a Sarabanda?". Schlein alla sbando cita Diodato, Silvestri e Niccolò Fabi

Elly Schlein è confusa. Il Pd che guida da una manciata di mesi è ormai allo sbando e stando a un'indiscrezione lanciata da Dagospia sarebbe addirittura quasi commissariata dai fedelissimi di Dario Franceschini, Sereni, Losacco e Braga, che sarebbero stati posizionati in fondo alla sala per controllare eventuali derive. L'ex ministro della Cultura, dopo averla sponsorizzata così tanto ora si trova con un segretario completamente allo sbando e non se lo può permettere. Chi ha assistito alla direzione parla di un segretario che non solo è apparsa staccata dal mondo invocando "l'estate militante", termine che starebbe bene in bocca a un liceale che gioca a fare il rivoluzionario nei collettivi rossi, e non al segretario del principale partito di opposizione, ma in mancanza di argomenti ha preso come fonte delle citazioni Diodato e Niccolò Fabi.

No, non due filosofi o statisti omonimi dei due artisti, ma proprio loro, utilizzando i testi delle canzoni come glossario per le citazioni. La direzione nazionale del Pd è stata appunto scambiata da Elly Schlein per un'assemblea di istituto con una platea di ripetenti incalliti, vista l'età media dei partecipanti. " Sono affezionata a un pezzo che dice tra la partenza ed il traguardo in mezzo c’è tutto il resto. E tutto il resto è 'giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire' ", dice il segretario citando "Costruire", brano del 2006 di Niccolò Fabi. Ma non solo, perché nel tentativo di spegnere le polemiche interne è ricorsa al testo di "Le cose che abbiamo in comune", di Daniele Silvestri: " Concentriamoci sulle cose che abbiamo in comune, che sono 450 ".

Quindi, ha completato il suo excursus di citazioni con Diodato: " Se ai nostri elettori chiedessero di dedicarci una canzone, una di queste probabilmente sarebbe ‘Fai rumore’ di Diodato, che dice: ‘Fai rumore e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì che non lo posso sopportare questo rumore innaturale tra me e te’. Anziché fare rumore di canto e controcanto tra noi, e lo dico a me per prima, proviamo a parlare di ciò che ci unisce con loro ".