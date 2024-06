Marco Bucci operato d'urgenza a Genova

Operazione d'urgenza all'ospedale di Genova per il sindaco di Genova, Marco Bucci, a cui è stata diagnosticata una " una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea ". L'intervento, riferiscono i sanitari, ha avuto esito positivo. Il Paziente resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso. A darne notizia è stato lo stesso ospedale Galliera su richiesta del paziente. Il posto di Bucci è stato attualmente preso dal suo vice, Pietro Piciocchi, che ha espresso al sindaco " i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione ".

La giunta, prosegue la nota, " assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci ". Il comunicato del Comune di Genova si conclude con un messaggio rivolto direttamente al suo primo cittadino: " Caro sindaco, ti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra Genova ". Il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, dai social si è voluto unire all'abbraccio virtuale per Bucci: " Forza sindaco, forza Marco. Genova ti aspetta per portare a termine quei cambiamenti - visibili a occhio nudo - che la città ha atteso per decenni e che stiamo realizzando insieme ".

Al si ndaco sono arrivati gli auguri di pronta guarigione in maniera bipartisan. Il senatore genovese del Pd, Lorenzo Basso, si è detto " vicino al sindaco di Genova ,Marco Bucci, in questo momento delicato. Il mio sentito augurio è che si rimetta al più presto ". Lo stesso ha fatto la senatrice genovese del Partito democratico, Annamaria Furlan: " La mia sentita vicinanza al sindaco di Genova, Marco Bucci, per l'intervento d'urgenza a cui è stato sottoposto. I miei migliori auguri per una pronta guarigione ".

La neoplasia cutanea per il quale si è operato il sindaco, con conseguente metastasi linfonodale, viene definita come una qualsiasi alterazione sulla superficie della pelle che,

nel caso de sindaco, si è verificata a livello del volto. Questo emerge dall'indicazione che a sottoporre Bucci all'operazione è stata l'èquipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva dell'ospedale Galliera.