"La sinistra si è dimenticata della gente". Cruciani fulmina Schlein: ecco a chi dà ragione

La crisi d’identità della sinistra così accentuata che perfino le figure di spicco del progressismo prendono le distanze dall’amministrazione Schlein. L'ultimo caso di rivolta interna ha come protagonista il cantante Marracash, di certo lontanissimo dalle istanze dell’attuale governo di centrodestra. L’artista non solo ha criticato personalmente la segretaria ma ha colto tutti i difetti politici della nuova sinistra massimalista e minoritaria. Parole e musica che hanno scatenato Giuseppe Cruciani durante l’ultimo appuntamento con La Zanzara su Radio 24.

“Godo quando leggo che famosi cantanti parlano di una sinistra schiantata sul woke, che ha dimenticato la gente che non ha un cazzo, che la parola “comunista” è una parolaccia come fascista”, ha esordito senta tanti giri di parole il conduttore del programma. Poi, a stretto giro, ha rivelato la fonte: “Lo ha detto un famoso rapper, Marracash. Benvenuto nel club!”

A ben vedere, infatti, le parole di Marracash sono tanto puntuali quanto aspre. Ospite del podcast Fuori dalla bolla, l'artista non si è risparmiato: "La sinistra si è schiantata. Si è autoannullata, un po’ in tutto il mondo - esordisce con il giornalista Francesco Oggiano -. L'hanno voluto loro. È la Schlein che va a ballare sui carri. Raga, non so…". E poi ha aggiunto un dato: "L’elettorato popolare si è spostato a destra".

In tanti, racconta lui stesso, "mi scrivono: 'Sei comunista'". Eppure per lui "comunista è una parolaccia come dire fascista. È una cosa sterile. È ormai una parola vetusta". Da la replica del giornalista: "La sinistra ha abdicato a quel compito di rappresentare le istanze più concrete delle persone".

Il repper replica senza timore: "Sì, la sinistra e i cosiddetti simpatizzanti di sinistra, tutti gli artisti che storicamente hanno appoggiato certe idee, robe così". Eppure per lui si tratta di "un'inclusività spacciata e presunta", visto che - è l'accusa - "l’hanno buttata su un certo tipo di emarginazione, su un certo tipo di minoranze".