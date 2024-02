Il sit in di Schlein, il ricatto di Tavares, l'antagonista Lo Russo: ecco il podio dei peggiori

Elly Schlein inizia la corsa verso le elezioni europee con un terzo posto sul podio dei peggiori. Questa settimana una medaglia di bronzo non gliela toglie nessuno dopo l'assurda crociata " in difesa della Rai, del servizio pubblico e della libertà di informazione ". Appuntamento a viale Mazzini il 7 febbraio sotto i vessilli di Repubblica e di Report. La leader dem chiama a raccolta tutte le sinistre ma alla festicciola si ritrova da sola. Persino Giuseppe Conte la lascia con il cerino in mano. Che figuraccia! È l'ennesimo flop politico di una leader che non riesce ad azzeccarne una. Non bisogna dunque meravigliarsi se nemmeno i suoi la vogliono. L'ultima rilevazione Swg è una sentenza: il 72% degli elettori di centrosinistra ritiene inopportuna la sua candidatura alle europee.

A proposito di Repubblica... ricordate quando accusava Giorgia Meloni di svendere l'Italia e la premier, in tutta risposta, li invitava a guardarsi in casa? Ebbene in casa Stellantis hanno definitivamente gettato la maschera. In una recente intervista a Bloomberg il ceo Carlos Tavares ha detto perentorio: "Se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli stabilimenti italiani" . Che l'elettrico si stia rivelando un flop colossale è ormai cosa nota ma minacciare il futuro degli stabilimenti di produzione delle automobili in Italia suona più come un'intimidazione, se non come una dichiarazione di guerra al governo. Del tipo: niente soldi? E allora noi delocalizziamo la produzione in altri Paesi (come se non lo avessero già fatto!). Per questo ricatto Tavares si becca il secondo posto del podio.