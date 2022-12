"Situazione fuori controllo". Calenda attacca il governo sulla manovra

Carlo Calenda e i suoi attaccano il governo Meloni per non aver ancora approvato la legge di Bilancio. Il leader del Terzo Polo, assieme a Matteo Richetti, Luigi Marattin ed Elena Paita, in conferenza stampa al Senato hanno accusato l'esecutivo che non avrebbe tenuto conto delle indicazioni su salute, giovani e altre tematiche (piano Industria 4.0) sottolineando che non parteciperanno più ai lavori della commissione ritenendo "inutile" la loro presenza.

"Fuori controllo"

" Il punto è che la manovra è andata fuori controllo ", ha detto il numero uno di Azione perché " il processo stesso si è andato intortando ", affermando di aver voluto usare volutamente l'espressione romanesca e sottolineando di aver tenuto fino a questo momento un atteggiamento costruttivo e responsabile ma che " non ha prodotto nulla " perché " su tutti questi punti il governo ha deciso di non tenere conto delle nostre indicazioni" . Durante l'invettiva, Calenda ha dichiarato che non c'è una maggioranza in grado di portare avanti la legislatura e che il Mef sarebbe " completamente allo sbando ". Infine, ha paragonato la situazione a un treno direttissimo con cui andrebbe a sbattere il governo.

Marattin: "Limite alla decenza"

Dopo Calenda ha preso la parola il capogruppo Azione-Iv in commissione Bilancio alla Camera, Luigi Marattin, che ha attaccato di nuovo la maggioranza che starebbe cercando di far passarre il messaggio che una situazione come questa si è verificata anche altre volte in passato. " Ma nel passato accadeva a novembre, mai nella storia si era arrivati al 20 dicembre senza un emendamento approvato: 421 su 500 sono stati accantonati" , ha aggiunto il capogruppo. Da qui, ecco il vittimismo precoce di Azione: secondo Marattin si dirà che " è tutta colpa dell'opposizione ". In conclusione, anche lui ha spiegato che il Terzo polo rimarrà a guardare e non parteciperà più ai lavori perché " c'è un limite a mancanza di rispetto, arroganza, decenza. per noi la partita finisce qui".

Calenda attacca Ciriani